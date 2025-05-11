У Києві та низці областей знову лунає повітряна тривога: що летить

Повітряна тривога увечері, 11 травня / © ТСН.ua

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У Києві увечері, 11 травня, оголосили повітряну тривогу через загрозу від ворожої балістики. Сирени також звучать у низці інших областей.

«Увага! Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу!», — повідомили Повітряні сили.

Карта повітряних тривог станом 21:28 11 травня

Нагадаємо, що сьогодні в Києві та низці областей уже оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики.

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