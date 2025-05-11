ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
418
Час на прочитання
1 хв

У Києві та низці областей знову лунає повітряна тривога: що летить

У Києві та більшості областей оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики. Людей закликають пройти до укриттів і не нехтувати сигналами сирени.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Повітряна тривога увечері, 11 травня

Повітряна тривога увечері, 11 травня / © ТСН.ua

У Києві увечері, 11 травня, оголосили повітряну тривогу через загрозу від ворожої балістики. Сирени також звучать у низці інших областей.

«Увага! Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу!», — повідомили Повітряні сили.

Карта повітряних тривог станом 21:28 11 травня

Карта повітряних тривог станом 21:28 11 травня

Нагадаємо, що сьогодні в Києві та низці областей уже оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie