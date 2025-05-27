У Києві та низці областей знову лунає повітряна тривога: що летить

Повітряна тривога увечері 27 травня / © ТСН.ua

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У Києві ввечері 27 травня оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики. Сирени також лунають у низці інших областей.

«Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з північного схоуду», — повідомили у Повітряних силах.

Сирени звучать на більшості території України, крім західного регіону, та поки що трьох південних областей.

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Повітряна тривога станом на 27 травня 20:06

Тим часом моніторингові чати пишуть про вибухи на Чернігівщині. Перед цим Повітряні сили попереджали, що через Чернігівщину пролітає ворожа ракета.

Раніше представний Повітряних сил Юрій Ігнат розповів про тактику РФ під час атак БпЛА на Україну.