У Києві та низці областей знову лунає повітряна тривога: що летить

Повітряна тривога увечері 1 червня

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У Києві ввечері 1 червня оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики. Сирени також лунають у низці інших областей.

«Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу», — повідомили у Повітряних силах.

Сирени лунають на більшості території України, крім західного регіону та поки що трьох південних областей.

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Карта повітряних тривог станом на 18:28

У моніторингових пабліках уточнили, що росіяни запустили балістику з Курщини.

Нагадаємо, що сьогодні вранці в Україні вже оголошували тривогу через загрозу балістики.