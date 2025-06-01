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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
427
Час на прочитання
1 хв

У Києві та низці областей знову лунає повітряна тривога: що летить

Людей закликають пройти до укриттів і не нехтувати сигналами сирени через загрозу удару балістикою.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Повітряна тривога увечері 1 червня

Повітряна тривога увечері 1 червня

У Києві ввечері 1 червня оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики. Сирени також лунають у низці інших областей.

«Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу», — повідомили у Повітряних силах.

Сирени лунають на більшості території України, крім західного регіону та поки що трьох південних областей.

Карта повітряних тривог станом на 18:28

Карта повітряних тривог станом на 18:28

У моніторингових пабліках уточнили, що росіяни запустили балістику з Курщини.

Нагадаємо, що сьогодні вранці в Україні вже оголошували тривогу через загрозу балістики.

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