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У Києві та низці областей знову лунає повітряна тривога: що летить
Людей закликають пройти до укриттів і не нехтувати сигналами сирени через загрозу удару балістикою.
У Києві ввечері 1 червня оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики. Сирени також лунають у низці інших областей.
«Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу», — повідомили у Повітряних силах.
Сирени лунають на більшості території України, крім західного регіону та поки що трьох південних областей.
У моніторингових пабліках уточнили, що росіяни запустили балістику з Курщини.
Нагадаємо, що сьогодні вранці в Україні вже оголошували тривогу через загрозу балістики.