У Києві та низці областей знову лунає повітряна тривога: що летить

Повітряна тривога увечері 20 липня

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У Києві пізно увечері, 20 липня, оголосили повітряну тривогу через загрозу від ворожих безпілотників. Сирени також звучать у низці інших областей.

Про це повідомили Повітряні сили.

Карта повітряних тривог станом на 22:57

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко попередив, що ворожі БпЛА пролітають поряд з Києвом, тому може бути чутно роботу ППО.

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За інформацією моніторингових чатів, близько 100 ворожих БПЛА перебувають у повітряному просторі України і постійно заходять нові.

Рух ворожих дронів станом на 23:04, за даними моніторнгових чатів:

Сумщина→Конотоп/Чернігівщина.

Сумщина→Ромни/Полтавщина.

Сумщина→Липова Долина/Полтавщина.

Сумщина→Кириківка/Харківщина.

Чернігівщина→Чернігів/р-н.

Чернігівщина→Ніжин/Київщина.

Чернігівщина→Прилуки/Київщина.

Київщина→Згурівка/Яготин.

Київщина→Бориспіль/Київ.

Полтавщина→Гадяч/р-н

Полтавщина→Решетилівка.

Полтавщина→Нові Санжари.

Дніпропетровщина→Павлоград/р-н.

Дніпропетровщина→Самар/Дніпро

Дніпропетровщина→Синельникове/р-н.

Дніпропетровщина→Камʼянське/р-н.

Дніпропетровщина→Павлоград/р-н.

Дніпропетровщина→Кіровоградщина.

Запоріжжя→Дніпропетровщина.

Харківщина→Близнюки/Дніпропетровщина.

Харківщина→Златопіль/Сахновщина.

Харківщина→Богодухів/Старий Мерчик.

Миколаївщина→Нечаяне/Одещина.

Миколаївщина→Очаків/р-н.

Нагадаємо, німецький генерал Крістіан Фройдінг заявив, що Росія має намір запускати по Україні до 2000 безпілотників одночасно.