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У Києві та низці областей знову лунає повітряна тривога: що летить
Людей закликають пройти до укриттів і не нехтувати сигналами сирени через загрозу від ворожих «Шахедів».
У Києві пізно увечері, 20 липня, оголосили повітряну тривогу через загрозу від ворожих безпілотників. Сирени також звучать у низці інших областей.
Про це повідомили Повітряні сили.
Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко попередив, що ворожі БпЛА пролітають поряд з Києвом, тому може бути чутно роботу ППО.
За інформацією моніторингових чатів, близько 100 ворожих БПЛА перебувають у повітряному просторі України і постійно заходять нові.
Рух ворожих дронів станом на 23:04, за даними моніторнгових чатів:
Сумщина→Конотоп/Чернігівщина.
Сумщина→Ромни/Полтавщина.
Сумщина→Липова Долина/Полтавщина.
Сумщина→Кириківка/Харківщина.
Чернігівщина→Чернігів/р-н.
Чернігівщина→Ніжин/Київщина.
Чернігівщина→Прилуки/Київщина.
Київщина→Згурівка/Яготин.
Київщина→Бориспіль/Київ.
Полтавщина→Гадяч/р-н
Полтавщина→Решетилівка.
Полтавщина→Нові Санжари.
Дніпропетровщина→Павлоград/р-н.
Дніпропетровщина→Самар/Дніпро
Дніпропетровщина→Синельникове/р-н.
Дніпропетровщина→Камʼянське/р-н.
Дніпропетровщина→Павлоград/р-н.
Дніпропетровщина→Кіровоградщина.
Запоріжжя→Дніпропетровщина.
Харківщина→Близнюки/Дніпропетровщина.
Харківщина→Златопіль/Сахновщина.
Харківщина→Богодухів/Старий Мерчик.
Миколаївщина→Нечаяне/Одещина.
Миколаївщина→Очаків/р-н.
Нагадаємо, німецький генерал Крістіан Фройдінг заявив, що Росія має намір запускати по Україні до 2000 безпілотників одночасно.