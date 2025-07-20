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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1354
Час на прочитання
1 хв

У Києві та низці областей знову лунає повітряна тривога: що летить

Людей закликають пройти до укриттів і не нехтувати сигналами сирени через загрозу від ворожих «Шахедів».

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Повітряна тривога увечері 20 липня

Повітряна тривога увечері 20 липня

У Києві пізно увечері, 20 липня, оголосили повітряну тривогу через загрозу від ворожих безпілотників. Сирени також звучать у низці інших областей.

Про це повідомили Повітряні сили.

Карта повітряних тривог станом на 22:57

Карта повітряних тривог станом на 22:57

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко попередив, що ворожі БпЛА пролітають поряд з Києвом, тому може бути чутно роботу ППО.

За інформацією моніторингових чатів, близько 100 ворожих БПЛА перебувають у повітряному просторі України і постійно заходять нові.

Рух ворожих дронів станом на 23:04, за даними моніторнгових чатів:

  • Сумщина→Конотоп/Чернігівщина.

  • Сумщина→Ромни/Полтавщина.

  • Сумщина→Липова Долина/Полтавщина.

  • Сумщина→Кириківка/Харківщина.

  • Чернігівщина→Чернігів/р-н.

  • Чернігівщина→Ніжин/Київщина.

  • Чернігівщина→Прилуки/Київщина.

  • Київщина→Згурівка/Яготин.

  • Київщина→Бориспіль/Київ.

  • Полтавщина→Гадяч/р-н

  • Полтавщина→Решетилівка.

  • Полтавщина→Нові Санжари.

  • Дніпропетровщина→Павлоград/р-н.

  • Дніпропетровщина→Самар/Дніпро

  • Дніпропетровщина→Синельникове/р-н.

  • Дніпропетровщина→Камʼянське/р-н.

  • Дніпропетровщина→Павлоград/р-н.

  • Дніпропетровщина→Кіровоградщина.

  • Запоріжжя→Дніпропетровщина.

  • Харківщина→Близнюки/Дніпропетровщина.

  • Харківщина→Златопіль/Сахновщина.

  • Харківщина→Богодухів/Старий Мерчик.

  • Миколаївщина→Нечаяне/Одещина.

  • Миколаївщина→Очаків/р-н.

Нагадаємо, німецький генерал Крістіан Фройдінг заявив, що Росія має намір запускати по Україні до 2000 безпілотників одночасно.

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