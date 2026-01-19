ТСН у соціальних мережах

448
1 хв

У Києві та низці областей знову оголошена повітряна тривога: що відомо

Повітряна тривога оголошена через загрозу застосування балістичного озброєння.

Світлана Несчетна
Повітряна тривога

Повітряна тривога / © ТСН

Минуло лише п’ять хвилин після відбою, як у Києві та низці областей у понеділок, 19 січня, знову оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє КМДА у Telegram.

Моніторингові канали пишуть про загрозу балістики з Курської області.

Просимо всіх мешканців регіонів, де оголошена тривога, терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!

Нагадаємо, це вже друга повітряна тривога, оголошена за останні 20 хвилин.

Новина доповнюється
448
