У Києві та низці областей знову оголошена повітряна тривога: що відомо
Повітряна тривога оголошена через загрозу застосування балістичного озброєння.
Минуло лише п’ять хвилин після відбою, як у Києві та низці областей у понеділок, 19 січня, знову оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляє КМДА у Telegram.
Моніторингові канали пишуть про загрозу балістики з Курської області.
Просимо всіх мешканців регіонів, де оголошена тривога, терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!
Нагадаємо, це вже друга повітряна тривога, оголошена за останні 20 хвилин.
Новина доповнюється