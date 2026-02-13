У Києві та низці областей знову оголосили повітряну тривогу: яка є загроза

Повітряна тривога / © tsn.ua

Знову у столиці лунає повітряна тривога. Впродовж вечора 13 лютого у Києві та в деяких областях тричі оголошували про дронову небезпеку. Російські війська продовжують масовану атаку ударними безпілотниками по території України. Станом на 22:40 загроза ударів зафіксована у північних, південних, східних та західних областях.

За даними Повітряних Сил ЗСУ, основні напрямки руху ворожих БпЛА розподілилися наступним чином:

Київ та передмістя: зафіксовано рух безпілотників на столицю та Бровари з північного напрямку.

Центр та Схід: ударні дрони рухаються на Дніпро з півдня. На Харківщині БпЛА зафіксовані у північно-східній частині області, курс — на північ.

Північ: загроза для Сум (атака з півночі) та Рівненщини (рух у напрямку населеного пункту Клесів).

Південь: ворожа ціль зафіксована на Одещині, вона рухається в бік населеного пункту Катлабуг.

Мешканців усіх регіонів, де оголошено повітряну тривогу, закликають перебувати в укриттях до офіційного відбою. Сили протиповітряної оборони працюють над знищенням цілей.

Станом на 22:57 за даними Повітряних Сил ЗСУ зафіксовано такі напрямки руху ворожих цілей:

Київщина: безпілотники рухаються в напрямку Вишгорода з північного напрямку.

Сумщина: ворожа ціль перебуває на південь від Сум , курс сталий — на захід.

Одещина: зафіксовано БпЛА на схід від населеного пункту Болград , дрон тримає курс на північ.

Інші напрямки: зберігається загроза для Дніпра, Броварів та Рівненщини (район Клесова), про які повідомлялося раніше.

Нагадаємо, сьогодні Повітряні сили вже попереджали про повітряну тривогу та про швидкісну ціль на Чернігівщині та загрозу балістики і безпілотників.

Окрім цього, у п’ятницю, 13 лютого, у Рівненській області сталося кілька вибухів. Гучно було у місті Сарни.

Як повідомлялося, цієї ночі РФ атакувала Одесу ударними дронами.