Укрaїнa
300
1 хв

У Києві та низці областей знову оголосили повітряну тривогу: яка загроза

Київ та низка областей під ударом дронів та балістики.

Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Повітряна тривога

Повітряна тривога / © ТСН

Доповнено додатковими матеріалами

Увечері 13 лютого в Україні стрімко розширилася повітряна тривога. Окрім масованої атаки дронів-камікадзе, Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння.

Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у соцмережах.

Ситуація станом на 19:35 залишається напруженою:

  • Балістична загроза: зафіксовано ризик застосування швидкісних ракет, що вимагає негайної реакції та перебування в укриттях.

  • Атака БпЛА: ворожі дрони продовжують рух у кількох напрямках. Зокрема, на Чернігівщині зафіксовано безпілотник курсом на Олишівку, а з Чорного моря групи дронів атакують Одесу та Затоку.

  • Інші напрямки: безпілотники також перебувають у повітряному просторі західної Сумщини (курс на Конотоп), східної Дніпропетровщини (на Харківщину) та на півночі Запорізької області.

Мешканців Києва та областей закликають не ігнорувати сигнали сирен, оскільки балістичні цілі досягають міст за лічені хвилини. Також військові фіксують швидкісну ціль на півночі Харківщини, курс на південь. Зараз у місцевих пабліках Харкова повідомляють про вибухи у місті.

Нагадаємо, сьогодні Повітряні сили вже попереджали про повітряну тривогу та про швидкісну ціль на Чернігівщині та загрозу балістики і безпілотників.

