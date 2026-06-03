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У Києві та низці областей знову повітряна тривога: що і куди летить
Людей закликають пройти до укриттів і не нехтувати сигналами сирени через загрозу удару балістикою.
У Києві надвечір 3 червня оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики. Сирени також лунають у низці інших регіонів.
«Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу», — попередили Повітряні сили ЗСУ.
У моніторингових чатах уточнили, що тривогу оголосили через загрoзу застoсування балістики з Таганрога.
Тривогу оголосили в більшості інших областей, крім заходу, Хмельниччини, Вінничини, південної частини Житомирщини та частково півдня.
Згодом у Повітряних силах попередели про швидкісну ціль на Дніпро, а місцеві пабліки повідомили, що у місті лунали вибухи.
Рух «Шахедів», за інформацією моніторингових пабліків і Повітряних Сил, станом на момент публікації новини має такий вигляд:
Житомирщина:
→Коростень/р-н.
Дніпропетровщина:
→Дніпро/Самар (2х);
→Просяна/Чаплине.
Харківщина:
→Савинці/Балаклія (4х).
Нагадаємо, що сьогодні вранці 3 червня російська армія запустила безпілотники по території України. Зокрема, дрони фіксували на заході та півдні.