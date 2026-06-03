У Києві та низці областей знову повітряна тривога: що і куди летить

Повітряна тривога 3 червня

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У Києві надвечір 3 червня оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики. Сирени також лунають у низці інших регіонів.

«Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу», — попередили Повітряні сили ЗСУ.

У моніторингових чатах уточнили, що тривогу оголосили через загрoзу застoсування балістики з Таганрога.

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Тривогу оголосили в більшості інших областей, крім заходу, Хмельниччини, Вінничини, південної частини Житомирщини та частково півдня.

Карта повітряних тривог станом на 16:55

Згодом у Повітряних силах попередели про швидкісну ціль на Дніпро, а місцеві пабліки повідомили, що у місті лунали вибухи.

Рух «Шахедів», за інформацією моніторингових пабліків і Повітряних Сил, станом на момент публікації новини має такий вигляд:

Житомирщина:

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→Коростень/р-н.

Дніпропетровщина:

→Дніпро/Самар (2х);

→Просяна/Чаплине.

Харківщина:

→Савинці/Балаклія (4х).

Нагадаємо, що сьогодні вранці 3 червня російська армія запустила безпілотники по території України. Зокрема, дрони фіксували на заході та півдні.

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