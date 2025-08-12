- Дата публікації
У низці областей знову повітряна тривога: що летить
Людей закликають пройти до укриттів і не нехтувати сигналами сирени через загрозу удару балістикою.
У Києві ввечері, 12 серпня серпня оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики. Сирени також лунають в північних та центральних регіонах.
«Загроза застосування балістичного озброєння де оголошена повітряна тривога», — повідомили Повітряні сили.
UPD. Станом на 21:12 у Києві пролунали відбої.