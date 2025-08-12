ТСН у соціальних мережах

У низці областей знову повітряна тривога: що летить

Людей закликають пройти до укриттів і не нехтувати сигналами сирени через загрозу удару балістикою.

Дмитро Гулійчук
Повітряна тривога 12 серпня

Повітряна тривога 12 серпня / © ТСН

У Києві ввечері, 12 серпня серпня оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики. Сирени також лунають в північних та центральних регіонах.

«Загроза застосування балістичного озброєння де оголошена повітряна тривога», — повідомили Повітряні сили.

UPD. Станом на 21:12 у Києві пролунали відбої.

