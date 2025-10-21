У Києві та низці областей знову повітряна тривога: що летить

Повітряна тривога 21 жовтня / © ТСН.ua

Доповнено додатковими матеріалами

У Києві ввечері, 21 жовтня серпня оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики. Сирени також лунають у більшості інших областей, крім Заходу та Півдня.

«Загроза застосування балістичного озброєння з півночі в областях, де оголошено повітряну тривогу», — повідомили у Повітряних силах.

Карта повітряних станом на 17:47

У моніторингових чатах уточнили, що тривогу оголосили через загрoзу застoсування балістики з Брянська.

UPD

О 18:04 оголосили про відбій від загрози балістики.

Нагадаємо, що 20 «Шахедів» атакували Новгород-Сіверський на Чернігівщині. Внаслдок удару чотири людини загинули та семеро поранені.