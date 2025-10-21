- Дата публікації
У Києві та низці областей знову повітряна тривога: що летить
Людей закликають пройти до укриттів і не нехтувати сигналами сирени через загрозу удару балістикою.
У Києві ввечері, 21 жовтня серпня оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики. Сирени також лунають у більшості інших областей, крім Заходу та Півдня.
«Загроза застосування балістичного озброєння з півночі в областях, де оголошено повітряну тривогу», — повідомили у Повітряних силах.
У моніторингових чатах уточнили, що тривогу оголосили через загрoзу застoсування балістики з Брянська.
UPD
О 18:04 оголосили про відбій від загрози балістики.
Нагадаємо, що 20 «Шахедів» атакували Новгород-Сіверський на Чернігівщині. Внаслдок удару чотири людини загинули та семеро поранені.