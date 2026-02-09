ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
677
Час на прочитання
1 хв

У Києві та низці областей знову повітряна тривога: що летить

Людей закликають пройти до укриттів і не нехтувати сигналами сирени через загрозу удару балістикою.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Повітряна тривога 9 лютого

Повітряна тривога 9 лютого

У Києві ввечері, 9 лютого оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики. Сирени також лунають у більшості інших областей, крім Заходу та Півдня.

«Загроза застосування балістичного озброєння з півночі», — повідомили у Повітряних силах.

Карта повітряних тривог станом на 19:04 9 лютого

Карта повітряних тривог станом на 19:04 9 лютого

У моніторингових чатах уточнили, що тривогу оголосили через загрoзу застoсування балістики з Брянська.

Крім того, ворожі БпЛА зафіксовані на півночі Сумщини та Чернігівщини, зазначили у Повітряних силах.

Нагадаємо, що вчора, 8 лютого, у Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Місто перебувало під атакою балістики.

Напередодні до цього, 7 лютого Україна пережила чергову масовану ракетно-дронову атаку ворога. Володимир Зеленський під час заяви про атаку повідомив, що тоді для ударів РФ застосувала понад 400 дронів і близько 40 ракет різних типів.

Дата публікації
Кількість переглядів
677
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie