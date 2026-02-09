- Дата публікації
У Києві та низці областей знову повітряна тривога: що летить
Людей закликають пройти до укриттів і не нехтувати сигналами сирени через загрозу удару балістикою.
У Києві ввечері, 9 лютого оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики. Сирени також лунають у більшості інших областей, крім Заходу та Півдня.
«Загроза застосування балістичного озброєння з півночі», — повідомили у Повітряних силах.
У моніторингових чатах уточнили, що тривогу оголосили через загрoзу застoсування балістики з Брянська.
Крім того, ворожі БпЛА зафіксовані на півночі Сумщини та Чернігівщини, зазначили у Повітряних силах.
Нагадаємо, що вчора, 8 лютого, у Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Місто перебувало під атакою балістики.
Напередодні до цього, 7 лютого Україна пережила чергову масовану ракетно-дронову атаку ворога. Володимир Зеленський під час заяви про атаку повідомив, що тоді для ударів РФ застосувала понад 400 дронів і близько 40 ракет різних типів.