У Києві та низці областей знову повітряна тривога: що летить

Повітряна тривога 9 лютого

Реклама

У Києві ввечері, 9 лютого оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики. Сирени також лунають у більшості інших областей, крім Заходу та Півдня.

«Загроза застосування балістичного озброєння з півночі», — повідомили у Повітряних силах.

Карта повітряних тривог станом на 19:04 9 лютого

У моніторингових чатах уточнили, що тривогу оголосили через загрoзу застoсування балістики з Брянська.

Реклама

Крім того, ворожі БпЛА зафіксовані на півночі Сумщини та Чернігівщини, зазначили у Повітряних силах.

Нагадаємо, що вчора, 8 лютого, у Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Місто перебувало під атакою балістики.

Напередодні до цього, 7 лютого Україна пережила чергову масовану ракетно-дронову атаку ворога. Володимир Зеленський під час заяви про атаку повідомив, що тоді для ударів РФ застосувала понад 400 дронів і близько 40 ракет різних типів.