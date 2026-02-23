- Дата публікації
У Києві та низці областей знову повітряна тривога: що летить
Людей закликають пройти до укриттів і не нехтувати сигналами сирени через загрозу удару балістикою.
У Києві ввечері, 23 лютого оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики. Сирени також лунають у більшості інших областей, крім Заходу.
«Загроза застосування балістичного озброєння», — повідомили у Повітряних силах.
У моніторингових чатах уточнили, що тривогу оголосили через загрoзу застoсування балістики з Криму. Зазначалося, що росіяни запустили ракету «Циркон» через Одесу в сторону Вінницької області.
Нагадаємо, що у Миколаєві стався вибух на АЗС, внаслідок чого було поранено сімох поліцейських.