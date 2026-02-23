У Києві та низці областей знову повітряна тривога: що летить

Повітряна тривога 23 лютого / © ТСН

У Києві ввечері, 23 лютого оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики. Сирени також лунають у більшості інших областей, крім Заходу.

«Загроза застосування балістичного озброєння», — повідомили у Повітряних силах.

У моніторингових чатах уточнили, що тривогу оголосили через загрoзу застoсування балістики з Криму. Зазначалося, що росіяни запустили ракету «Циркон» через Одесу в сторону Вінницької області.

Карта повітряних тривог станом на 20:33

