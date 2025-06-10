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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1354
Час на прочитання
1 хв

У Києві та низці областей знову сирени: що запустила Росія

Людей закликають пройти до укриттів і не нехтувати сигналами сирени через загрозу удару балістикою.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Повітряна тривога увечері 10 червня

Повітряна тривога увечері 10 червня / © ТСН.ua

У Києві пізно ввечері 10 червня оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики. Сирени також лунають у низці інших областей.

«Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу», — повідомили Повітряні сили.

Карта повітряних тривог станом на 23:02

Карта повітряних тривог станом на 23:02

У моніторингових пабліках уточнили, що росіяни запустили балістику з Курщини.

Нагадаємо, що сьогодні увечері в Києві та деяких інших областях уже оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики.

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