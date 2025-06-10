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У Києві та низці областей знову сирени: що запустила Росія
Людей закликають пройти до укриттів і не нехтувати сигналами сирени через загрозу удару балістикою.
У Києві пізно ввечері 10 червня оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики. Сирени також лунають у низці інших областей.
«Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу», — повідомили Повітряні сили.
У моніторингових пабліках уточнили, що росіяни запустили балістику з Курщини.
Нагадаємо, що сьогодні увечері в Києві та деяких інших областях уже оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики.