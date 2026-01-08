ТСН у соціальних мережах

У Києві та низці областей знову оголосили повітряну тривогу: яка загроза

Ворожі дрони рухаються в бік Києва та низки областей.

У столиці та низці регіонів України оголошено повітряну тривогу через масовану атаку ударних безпілотників.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація (КМДА).

«Додатково — загроза застосування балістичного озброєння», — зазначили у КМДА.

Як повідомив київський міський голова Віталій Кличко, столиця під атакою безпілотників. За його словами, над містом їх зараз близько 15 штук. За даними міських пабліків, у Києві чути вибухи.

За даними Повітряних сил України, ворожі дрони маневрують у повітряному просторі кількох областей, намагаючись прорватися до ключових населених пунктів.

Наразі ситуація по регіонах виглядає так:

  • Київщина. Підвищена небезпека для Броварів, Вишгорода, Березані та Великої Димерки — БпЛА рухаються повз ці населені пункти в західному напрямку. Також зафіксовано рух дрона з району Кагарлика на північ.

  • Чернігівщина. Група безпілотників пройшла повз Короп, Борзну, Ічню та Бобровицю, тримаючи курс безпосередньо на Київську область.

  • Сумщина. Ворожі апарати зафіксовані в районі Бурині, Тернів та Дубов’язівки, вони продовжують рух у західному напрямку.

  • Харківщина. БпЛА пролітають повз Балаклію та Барвінкове, маневруючи на захід.

  • Полтавщина. На півдні області виявлено безпілотники, що тримають північно-західний курс.

Влада закликає мешканців перебувати в безпечних місцях до відбою тривоги та не ігнорувати сигнали сирен. Сили протиповітряної оборони працюють над ліквідацією загроз.

Нагадаємо, групи ворожих дронів зафіксовані над низкою областей України.

Раніше ввечері 8 січня у Києві вже оголошували повітряну тривогу.

