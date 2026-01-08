- Дата публікації
У Києві та низці областей знову оголосили повітряну тривогу: яка загроза
Ворожі дрони рухаються в бік Києва та низки областей.
У столиці та низці регіонів України оголошено повітряну тривогу через масовану атаку ударних безпілотників.
Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація (КМДА).
«Додатково — загроза застосування балістичного озброєння», — зазначили у КМДА.
Як повідомив київський міський голова Віталій Кличко, столиця під атакою безпілотників. За його словами, над містом їх зараз близько 15 штук. За даними міських пабліків, у Києві чути вибухи.
За даними Повітряних сил України, ворожі дрони маневрують у повітряному просторі кількох областей, намагаючись прорватися до ключових населених пунктів.
Наразі ситуація по регіонах виглядає так:
Київщина. Підвищена небезпека для Броварів, Вишгорода, Березані та Великої Димерки — БпЛА рухаються повз ці населені пункти в західному напрямку. Також зафіксовано рух дрона з району Кагарлика на північ.
Чернігівщина. Група безпілотників пройшла повз Короп, Борзну, Ічню та Бобровицю, тримаючи курс безпосередньо на Київську область.
Сумщина. Ворожі апарати зафіксовані в районі Бурині, Тернів та Дубов’язівки, вони продовжують рух у західному напрямку.
Харківщина. БпЛА пролітають повз Балаклію та Барвінкове, маневруючи на захід.
Полтавщина. На півдні області виявлено безпілотники, що тримають північно-західний курс.
Влада закликає мешканців перебувати в безпечних місцях до відбою тривоги та не ігнорувати сигнали сирен. Сили протиповітряної оборони працюють над ліквідацією загроз.
Нагадаємо, групи ворожих дронів зафіксовані над низкою областей України.
Раніше ввечері 8 січня у Києві вже оголошували повітряну тривогу.