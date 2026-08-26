У Києві та низці регіонів загроза балістики: куди летять ракети

Повітряна тривога 26 серпня

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У Києві 26 серпня ввечері оголосили повітряну тривогу через загрозу ворожої балістики. Сирени також лунають у низці інших регіонів.

«Загроза застосування балістичного озброєння», — попередили Повітряні сили.

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Карта повітряних тривог станом на 20:56

У моніторингових чатах уточнили, що тривогу оголосили через загрoзу застoсування балістики з Курщини.

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Згодом стало відомо, що внаслідок цієї атаки пошкоджено енергооб’єкт на Чернігівщині. Знеструмлено близько 7 тисяч абонентів у місті Прилуки.

«Енергетики розпочнуть огляд обладнання і виконання відновлювальних робіт, щойно дозволить безпекова ситуація», — пише АТ «Чернігівобленерго».

Раніше у Bloomberg попередили, що Путін планує ще більше посилити удари по Києву.

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