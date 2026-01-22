У Києві та низці регіонів знову повітряна тривога: маршрут "Шахедів"

Повітряна тривога 22 січня

Реклама

У Києві 22 січня ввечері оголосили повітряну тривогу через загрозу від ворожих безпілотників. Сирени також лунають у низці інших регіонів.

Про це повідомили Повітряні сили.

Повітряна тривога лунає у Києві, частині Київщини, майже всій Чернігівщині і Кіровоградщині, частково в Сумській, Харківській, Миколаївській і Дніпропетровській областях, а також на всьому Запоріжжі.

Реклама

Карта повітряних тривог станом на 19:27

Рух «Шахедів», за інформацією Повітряних сил, має такий вигляд:

Сумщина — БпЛА повз Низи ➡️ в південно-західному напрямку.

Група БпЛА на Чернігівщині ➡️ курсом на північ Київщини

БпЛА курсом на Київ з півночі.

Раніше повідомлялося, що на Київщині уламки російського дрона впали на території дитячого садка.