У Києві та низці регіонів знову повітряна тривога: маршрут "Шахедів"
Людей закликають пройти до укриттів і не нехтувати сигналами сирени через загрозу від ворожих «Шахедів».
У Києві 22 січня ввечері оголосили повітряну тривогу через загрозу від ворожих безпілотників. Сирени також лунають у низці інших регіонів.
Про це повідомили Повітряні сили.
Повітряна тривога лунає у Києві, частині Київщини, майже всій Чернігівщині і Кіровоградщині, частково в Сумській, Харківській, Миколаївській і Дніпропетровській областях, а також на всьому Запоріжжі.
Рух «Шахедів», за інформацією Повітряних сил, має такий вигляд:
Сумщина — БпЛА повз Низи ➡️ в південно-західному напрямку.
Група БпЛА на Чернігівщині ➡️ курсом на північ Київщини
БпЛА курсом на Київ з півночі.
Раніше повідомлялося, що на Київщині уламки російського дрона впали на території дитячого садка.