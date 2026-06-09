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У Києві та низці регіонів знову повітряна тривога: маршрут "Шахедів"
Людей закликають пройти до укриттів і не нехтувати сигналами сирени через загрозу від ворожих «Шахедів».
У Києві 9 червня ввечері оголосили повітряну тривогу через загрозу від ворожих безпілотників. Сирени також лунають у низці інших регіонів.
Про це повідомили Повітряні сили.
Зазначається, що ворожі дрони рухаються з півночі у напрямку Києва та Броварів.
Повітряна тривога лунає у Києві, півночі Київщини, всій Чернігівщині, частково в Сумській, Харківській, Дніпропетровській областях, а також на всьому Запоріжжі.
Рух «Шахедів», за інформацією моніторингових пабліків, має такий вигляд:
Харківщина:
→Савинці/Балаклія (2х).
Сумщина:
→Кролевець/Чернігівщина.
Київщина:
→Бровари/Київ (2х).
Полтавщина:
→Полтава/р-н.
Чернігівщина:
→Холми/Корюківка;
→Десна/Київщина;
→Славутич/Київщина.
Нагадаємо, що у Харкові надвечір 9 червня пролунала серія вибухів під час атаки російських ударних безпілотників.