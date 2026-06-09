У Києві та низці регіонів знову повітряна тривога: маршрут "Шахедів"

Повітряна тривога 9 червня

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У Києві 9 червня ввечері оголосили повітряну тривогу через загрозу від ворожих безпілотників. Сирени також лунають у низці інших регіонів.

Про це повідомили Повітряні сили.

Зазначається, що ворожі дрони рухаються з півночі у напрямку Києва та Броварів.

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Повітряна тривога лунає у Києві, півночі Київщини, всій Чернігівщині, частково в Сумській, Харківській, Дніпропетровській областях, а також на всьому Запоріжжі.

Карта повітряних тривог станом на 20:12

Рух «Шахедів», за інформацією моніторингових пабліків, має такий вигляд:

Харківщина:

→Савинці/Балаклія (2х).

Сумщина:

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→Кролевець/Чернігівщина.

Київщина:

→Бровари/Київ (2х).

Полтавщина:

→Полтава/р-н.

Чернігівщина:

→Холми/Корюківка;

→Десна/Київщина;

→Славутич/Київщина.

Нагадаємо, що у Харкові надвечір 9 червня пролунала серія вибухів під час атаки російських ударних безпілотників.

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