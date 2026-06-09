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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
188
Час на прочитання
1 хв

У Києві та низці регіонів знову повітряна тривога: маршрут "Шахедів"

Людей закликають пройти до укриттів і не нехтувати сигналами сирени через загрозу від ворожих «Шахедів».

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Повітряна тривога 9 червня

Повітряна тривога 9 червня

У Києві 9 червня ввечері оголосили повітряну тривогу через загрозу від ворожих безпілотників. Сирени також лунають у низці інших регіонів.

Про це повідомили Повітряні сили.

Зазначається, що ворожі дрони рухаються з півночі у напрямку Києва та Броварів.

Повітряна тривога лунає у Києві, півночі Київщини, всій Чернігівщині, частково в Сумській, Харківській, Дніпропетровській областях, а також на всьому Запоріжжі.

Карта повітряних тривог станом на 20:12

Карта повітряних тривог станом на 20:12

Рух «Шахедів», за інформацією моніторингових пабліків, має такий вигляд:

Харківщина:

  • →Савинці/Балаклія (2х).

Сумщина:

  • →Кролевець/Чернігівщина.

Київщина:

  • →Бровари/Київ (2х).

Полтавщина:

  • →Полтава/р-н.

Чернігівщина:

  • →Холми/Корюківка;

  • →Десна/Київщина;

  • →Славутич/Київщина.

Нагадаємо, що у Харкові надвечір 9 червня пролунала серія вибухів під час атаки російських ударних безпілотників.

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Дата публікації
Кількість переглядів
188
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