У Києві та області не діють графіки відключення світла: у столиці починається транспортний колапс

Столиця знову без світла

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У Києві та області 2 листопада застосували екстрені відключення електроенергії через постійні атаки на енергосистему.

Про це повідомляє ДТЕК.

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Наразі графіки відключень електроенергії не діють.

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Енергетики працюють над відновленням пошкодженого обладнання, щойно це дозволяє безпекова ситуація.

Тим часом у столиці масово зупиняється електротранспорт через відсутність напруги, повідомили у «Київпастрансі». Зокрема, призупинений рух на Борщагівській лінії швидкісного трамвая.

«Через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі — в окремих регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії. Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють», — зазначили своєю чергою в «Укренерго».

Нагадаємо, у понеділок, 2 листопада, в частині регіонів України знову обмежуватимуть електропостачання через наслідки російських атак.

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За інформацією енергетиків, відключення триватимуть від 06:00 до 23:59. Для всіх категорій споживачів застосовуватимуть графіки обсягом від 1,5 до 2,5 черги. Водночас для промисловості діятимуть графіки обмеження потужності.

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