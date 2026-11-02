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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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245
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У Києві та області не діють графіки відключення світла: у столиці починається транспортний колапс

У Києві тимчасово зупинили рух електротранспорту. Причиною стала відсутність напруги в енергосистемі.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Столиця знову без світла

Столиця знову без світла

У Києві та області 2 листопада застосували екстрені відключення електроенергії через постійні атаки на енергосистему.

Про це повідомляє ДТЕК.

Наразі графіки відключень електроенергії не діють.

Енергетики працюють над відновленням пошкодженого обладнання, щойно це дозволяє безпекова ситуація.

Тим часом у столиці масово зупиняється електротранспорт через відсутність напруги, повідомили у «Київпастрансі». Зокрема, призупинений рух на Борщагівській лінії швидкісного трамвая.

«Через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі — в окремих регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії. Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють», — зазначили своєю чергою в «Укренерго».

Нагадаємо, у понеділок, 2 листопада, в частині регіонів України знову обмежуватимуть електропостачання через наслідки російських атак.

За інформацією енергетиків, відключення триватимуть від 06:00 до 23:59. Для всіх категорій споживачів застосовуватимуть графіки обсягом від 1,5 до 2,5 черги. Водночас для промисловості діятимуть графіки обмеження потужності.

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