Укрaїнa
71
1 хв

У Києві та в низці областей оголошено повітряну тривогу: яка є загроза

Рух ворожих БПЛА фіксують у низці областей. Зокрема є загроза для Київщини та столиці.

Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Повітряна тривога

Повітряна тривога / © tsn.ua

Доповнено додатковими матеріалами

Увечері, 7 жовтня 2025 року, Повітряні Сили ЗСУ повідомили про рух численних груп ворожих ударних безпілотних літальних апаратів (БПЛА) типу «Шахед» на території України.

Про це вони повідомили у телеграм-каналі.

Географія руху БПЛА

Станом на 21:30 фіксувався активний рух «Шахедів» у кількох напрямках:

  • Київська область: Фіксувався рух БПЛА курсом на Бровари та Яготин. Також БПЛА прямували на Броварський та Бориспільський райони з Чернігівщини.

  • Чернігівська область: Групи БПЛА рухалися у південно-західному напрямку, зокрема у бік Київщини.

  • Полтавська область: Зафіксовано рух БПЛА курсом на захід, а також із Полтавщини на Дніпропетровщину.

  • Сумська та Харківська області: БПЛА із Сумщини прямували на Полтавщину та Чернігівщину. На Харківщині «Шахеди» тримали курс на захід.

  • Черкаська область: БПЛА рухалися курсом на Золотоношу.

  • Також фіксується БпЛА у напрямку Києва.

Громадян просять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та залишатися в укриттях. Станом на 21:38 карта повітряної тривоги виглядає так:

Карта повітряної тривоги. / © Скріншот

Карта повітряної тривоги. / © Скріншот

Нагадаємо, зранку вівторка, 7 жовтня, у Києві було оголошено повітряну тривогу. У столиці сталися потужні вибухи. Їх було чути і на Лівому березі, а також в районі Нивок та Академмістечка. За даними влади, спрацювали сили ППО.

