У Києві та в низці областей оголошено повітряну тривогу: яка є загроза
Рух ворожих БПЛА фіксують у низці областей. Зокрема є загроза для Київщини та столиці.
Увечері, 7 жовтня 2025 року, Повітряні Сили ЗСУ повідомили про рух численних груп ворожих ударних безпілотних літальних апаратів (БПЛА) типу «Шахед» на території України.
Про це вони повідомили у телеграм-каналі.
Географія руху БПЛА
Станом на 21:30 фіксувався активний рух «Шахедів» у кількох напрямках:
Київська область: Фіксувався рух БПЛА курсом на Бровари та Яготин. Також БПЛА прямували на Броварський та Бориспільський райони з Чернігівщини.
Чернігівська область: Групи БПЛА рухалися у південно-західному напрямку, зокрема у бік Київщини.
Полтавська область: Зафіксовано рух БПЛА курсом на захід, а також із Полтавщини на Дніпропетровщину.
Сумська та Харківська області: БПЛА із Сумщини прямували на Полтавщину та Чернігівщину. На Харківщині «Шахеди» тримали курс на захід.
Черкаська область: БПЛА рухалися курсом на Золотоношу.
Також фіксується БпЛА у напрямку Києва.
Громадян просять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та залишатися в укриттях. Станом на 21:38 карта повітряної тривоги виглядає так:
Нагадаємо, зранку вівторка, 7 жовтня, у Києві було оголошено повітряну тривогу. У столиці сталися потужні вибухи. Їх було чути і на Лівому березі, а також в районі Нивок та Академмістечка. За даними влади, спрацювали сили ППО.