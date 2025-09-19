- Дата публікації
У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу: яка є загроза
Повітряна тривога охопила Київ та низку областей: влада закликала людей залишатися в укриттях.
Увечері в Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу. Міська влада та обласні адміністрації закликали мешканців залишатися в укриттях до відбою. Оголошено повітряну тривогу у Києві через загрозу застосування балістичних ракет.
Про це повідомили у КМВА.
Станом на 19:00 карта повітряної тривоги має такий вигляд:
Повітряні Сили ЗСУ попередили про загрозу ракетного удару та активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.
Також було зафіксовано рух ворожих безпілотників у низці областей:
Харківщина: БпЛА зафіксовано на півночі області, а також біля самого Харкова.
Чернігівщина: БпЛА рухалися на південь, а також були помічені поблизу Чернігова та в Ніжинському районі.
Сумщина: безпілотники рухалися в південно-західному напрямку.
Дніпропетровщина: помічено рух дронів у північно-східній частині області.
Київщина: загроза застосування БпЛА була зафіксована у Вишгородському районі.
Пізніше Повітряні сили додали, що існує загроза застосування балістичного озброєння з боку Брянська для всіх областей, де оголошено тривогу.
