У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу: яка є загроза

Повітряна тривога / © tsn.ua

Реклама

Увечері в Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу. Міська влада та обласні адміністрації закликали мешканців залишатися в укриттях до відбою. Оголошено повітряну тривогу у Києві через загрозу застосування балістичних ракет.

Про це повідомили у КМВА.

Станом на 19:00 карта повітряної тривоги має такий вигляд:

Реклама

Карта повітряної тривоги. / © Скріншот

Повітряні Сили ЗСУ попередили про загрозу ракетного удару та активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.

Також було зафіксовано рух ворожих безпілотників у низці областей:

Харківщина: БпЛА зафіксовано на півночі області, а також біля самого Харкова.

Чернігівщина: БпЛА рухалися на південь, а також були помічені поблизу Чернігова та в Ніжинському районі.

Сумщина: безпілотники рухалися в південно-західному напрямку.

Дніпропетровщина: помічено рух дронів у північно-східній частині області.

Київщина: загроза застосування БпЛА була зафіксована у Вишгородському районі.

Пізніше Повітряні сили додали, що існує загроза застосування балістичного озброєння з боку Брянська для всіх областей, де оголошено тривогу.

Нагадаємо, Росія завдала кривавого авіаудару по Костянтинівці: загинуло п’ятеро цивільних.