ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
657
Час на прочитання
1 хв

У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу: яка є загроза

Повітряна тривога охопила Київ та низку областей: влада закликала людей залишатися в укриттях.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Повітряна тривога

Повітряна тривога / © tsn.ua

Увечері в Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу. Міська влада та обласні адміністрації закликали мешканців залишатися в укриттях до відбою. Оголошено повітряну тривогу у Києві через загрозу застосування балістичних ракет.

Про це повідомили у КМВА.

Станом на 19:00 карта повітряної тривоги має такий вигляд:

Карта повітряної тривоги. / © Скріншот

Карта повітряної тривоги. / © Скріншот

Повітряні Сили ЗСУ попередили про загрозу ракетного удару та активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.

Також було зафіксовано рух ворожих безпілотників у низці областей:

  • Харківщина: БпЛА зафіксовано на півночі області, а також біля самого Харкова.

  • Чернігівщина: БпЛА рухалися на південь, а також були помічені поблизу Чернігова та в Ніжинському районі.

  • Сумщина: безпілотники рухалися в південно-західному напрямку.

  • Дніпропетровщина: помічено рух дронів у північно-східній частині області.

  • Київщина: загроза застосування БпЛА була зафіксована у Вишгородському районі.

Пізніше Повітряні сили додали, що існує загроза застосування балістичного озброєння з боку Брянська для всіх областей, де оголошено тривогу.

Нагадаємо, Росія завдала кривавого авіаудару по Костянтинівці: загинуло п’ятеро цивільних.

Дата публікації
Кількість переглядів
657
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie