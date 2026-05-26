У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу: яка загроза

Повітряна тривога

Вдень 26 травня в Києві та кількох регіонах України оголосили повітряну тривогу через загрозу ударів ворожих безпілотників.

Про небезпеку та напрямки руху ударних БпЛА повідомило командування Повітряних Сил ЗС України.

За даними військових, зафіксовано рух кількох груп безпілотників, які летять у напрямку північних, центральних та південних областей:

Київ та область: ворожі БпЛА рухаються на столицю зі сходу. Крім того, загроза оголошена для північної частини Київщини через транзитний рух дронів із Чернігівської області;

Суми: безпілотники зафіксовані зі східного напрямку;

Запоріжжя: група ударних БпЛА летить на місто також зі сходу.

Мешканців закликають залишатися в укриттях або перебувати в безпечних місцях до завершення повітряної тривоги.

Нагадаємо, російські війська можуть готувати новий масований удар України у наступні дві доби, тому українцям потрібно серйозно ставитися до повітряних тривог і реагувати на них.

