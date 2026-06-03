У Києві тренера оштрафували за викладання російською: деталі

Російська мова / © ТСН.ua

Реклама

У Києві тренера дитячої спортивної секції оштрафували за порушення мовного законодавства. Сума склала 5100 гривень.

Про це повідомляє Уповноважений із захисту державної мови.

Деталі інциденту

Порушення виявили під час перевірки, яку проводив представник мовного омбудсмена Ігор Спірідонов. За його словами, тренер використовував недержавну мову під час занять із дітьми, а також під час спілкування щодо розкладу тренувань, їхньої вартості, спортивного спорядження та правил проведення занять.

Реклама

За результатами перевірки на тренера склали протокол про адміністративне правопорушення.

«Неприпустимо, коли такі речі відбуваються у дитячих спортивних секціях. Тренер впливає не лише на фізичну підготовку дітей, а й формує середовище, цінності та моделі поведінки», — наголосив Спірідонов.

Він також зазначив, що спортивні досягнення та багаторічний досвід роботи не звільняють від обов’язку дотримуватися вимог закону і використовувати державну мову під час виконання професійних обов’язків.

Штраф можна сплатити добровільно у встановлений термін. Якщо цього не зробити, матеріали передадуть до виконавчої служби для примусового стягнення коштів.

Реклама

Нагадаємо, за повторне порушення мовного законодавства протягом року передбачено штраф від 8500 до 11 900 гривень.

Раніше у Дніпрі спалахнув мовний скандал після того, як мати шестирічної учениці заявила, що вчителька англійської вигнала її доньку з уроку через зауваження щодо спілкування російською мовою. Мати дівчинки служить у ЗСУ, а її батько загинув на війні, тому мовне питання для родини є принциповим. У школі заперечують, що педагогиня розмовляла російською, однак підтвердили, що дитина перебувала за межами класу без нагляду, через що вчительці оголосили догану. Наразі ситуацію додатково перевіряють міське управління освіти та представники мовного омбудсмана.

Новини партнерів