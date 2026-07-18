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У Києві третій день протестують через відставку Федорова
Мітингувальники вимагають повернення Федорова на посаду.
Сьогодні, 18 липня, біля театру Франка у Києві знову відбувається протест через відставку Михайла Федорова з поста міністра оборони.
Люди, які почали сходитися ще зрання, скандують «Сирського — у відставку», «Федоров — міністр оборони України».
Нагадаємо, Україну охопили протести проти відставки Михайла Федорова, який в уряді Юлії Свириденко очолював Міністерство оборони. На мітинги люди почали збиратися через рішення президента Володимира Зеленського не пропонувати повторно кандидатуру Михайла Федорова на посаду міністра оборони.
Президент Володимир Зеленський заявив, що доручив в.о. голови СБУ Євгенію Хмарі виконувати обов’язки міністра оборони, продовжити реформу сфери оборони і «забезпечити Україні всі ті результати, про які ми говорили». Він також заявив, що запропонує Верховній Раді призначити Хмару міністром оборони.