У Києві третій день протестують через відставку Федорова

Загалом до акції долучилися сотні українців / © Associated Press

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Сьогодні, 18 липня, біля театру Франка у Києві знову відбувається протест через відставку Михайла Федорова з поста міністра оборони.

Люди, які почали сходитися ще зрання, скандують «Сирського — у відставку», «Федоров — міністр оборони України».

Мітинг на підтримку Федорова / © Associated Press

Нагадаємо, Україну охопили протести проти відставки Михайла Федорова, який в уряді Юлії Свириденко очолював Міністерство оборони. На мітинги люди почали збиратися через рішення президента Володимира Зеленського не пропонувати повторно кандидатуру Михайла Федорова на посаду міністра оборони.

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Президент Володимир Зеленський заявив, що доручив в.о. голови СБУ Євгенію Хмарі виконувати обов’язки міністра оборони, продовжити реформу сфери оборони і «забезпечити Україні всі ті результати, про які ми говорили». Він також заявив, що запропонує Верховній Раді призначити Хмару міністром оборони.

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