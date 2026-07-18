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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
399
Час на прочитання
1 хв

У Києві третій день протестують через відставку Федорова

Мітингувальники вимагають повернення Федорова на посаду.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Загалом до акції долучилися сотні українців

Загалом до акції долучилися сотні українців / © Associated Press

Сьогодні, 18 липня, біля театру Франка у Києві знову відбувається протест через відставку Михайла Федорова з поста міністра оборони.

Люди, які почали сходитися ще зрання, скандують «Сирського — у відставку», «Федоров — міністр оборони України».

Мітинг на підтримку Федорова / © Associated Press

Мітинг на підтримку Федорова / © Associated Press

Нагадаємо, Україну охопили протести проти відставки Михайла Федорова, який в уряді Юлії Свириденко очолював Міністерство оборони. На мітинги люди почали збиратися через рішення президента Володимира Зеленського не пропонувати повторно кандидатуру Михайла Федорова на посаду міністра оборони.

Президент Володимир Зеленський заявив, що доручив в.о. голови СБУ Євгенію Хмарі виконувати обов’язки міністра оборони, продовжити реформу сфери оборони і «забезпечити Україні всі ті результати, про які ми говорили». Він також заявив, що запропонує Верховній Раді призначити Хмару міністром оборони.

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Дата публікації
Кількість переглядів
399
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