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В одному із судів Києва 9 липня розпочався розгляд питання про обрання запобіжного заходу підозрюваним у справі про вбивство Анастасії Березовської.

Про це повідомляє кореспондент ТСН Дмитро Святненко із зали суду.

Одного з фігурантів уже доправили до зали суду під посиленою охороною спецпризначенців.

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Наразі кореспондент повідомляє про оголошення технічної перерви на 10 хвилин.

Дата публікації 12:25, 09.07.26 Кількість переглядів 14 Підозрюваного у вбивстві Анастасії Березовської доставили до суду під конвоєм

За інформацією «РБК-Україна» один із двох підозрюваних дав свідчення та показав місце, де було заховано тіло Березовської. Йдеться про ліс поблизу села Юрів Бучанського району Київської області.

За повідомленням hromadske, другим підозрюваним у справі є певний Віталій Жикович.

Прокурор у залі суду зазначив, що просить розглянути суддю обрання запобіжного заходу підозрюваному, а саме співробітнику ГУР, у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, без права внесення застави.

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Також повідомляється, що загибла була уродженкою Житомирської області, а не Луганської, як повідомлялося раніше.

Наразі в суді триває розгляд клопотання.

Як стверджує підозрюваний Владислав Реут у залі суду, перший постріл підозрюваний Жикович зробив їй (Березовській — ред.) у потилицю.

«Вона впала, він підійшов і вистрілив ще, я в цей момент стояв на відстані кількох метрів», — каже Реут.

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За словами підозрюваного, загалом було зроблено 4 постріли, після чого Жикович наказав Реуту копати яму. Також, як стверджує Реут, Жикович забрав у Березовської всі її особисті речі і навіть зняв з неї кросівки після вбивства.

Реут додав, що буде наполягати на проходженні поліграфа, щоб довести свою непричетність.

О 13:24 суддя відійшов до нарадчої кімнати. На запитання журналістів підозрюваний не відповідає.

О 13:49 суддя ухвалив клопотання у вигляді тримання під вартою підозрюваного строком на 60 днів без права внесення застави.

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Дата публікації 14:02, 09.07.26 Кількість переглядів 2 Обрання запобіжного заходу підозрюваному у вбивстві Анастасії Березовської

Замах на Єрмолаєва в Монако — останні новини

29 червня камери відеоспостереження зафіксували людину, яка залишила посилку біля входу до житлового будинку в Монако. Невдовзі після цього стався вибух саме тоді, коли до будівлі заходили троє людей. Голова уряду Монако Крістоф Мірман заявив, що вибух спричинив саморобний вибуховий пристрій, начинений болтами та металевими кульками.

Поранення дістав підсанкційний український бізнесмен Вадим Єрмолаєв та ще двоє людей — його дружина та дитина.

Правоохоронні органи Монако розпочали міжнародний розшук 39-річної громадянки України Анастасії Березовської, яку підозрювали в організації замаху на вбивство із застосуванням вибухового пристрою та участі у злочинній групі.

Як повідомляє Nice-Matin, ім’я підозрюваної з’явилося у «червоному сповіщенні» Інтерполу. Слідство вважає, що вона діяла не самостійно, а мала спільників.

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За словами заступника генерального прокурора Монако Моргана Реймона, після вибуху жінка пішки дісталася комуни Босолей, де залишила автомобіль, після чого через Італію виїхала до Німеччини — останнього відомого місця свого проживання.

Слідство встановило, що Анастасія Березовська повернулася до України автобусом 1 липня 2026 року після подій у Монако.

Вбивство Березовської — що відомо

А вже 6 липня під Києвом знайшли її тіло. СБУ підтвердила, що загибла — 39-річна громадянка України Анастасія Березовська. Її тіло було знайдено в Макарівському районі Київської області.

За даними слідства, після повернення до України вона підтримувала зв’язок із родичами та двома чоловіками: експравоохоронцем і чинним співробітником Головного управління розвідки Міноборони.

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У межах розслідування правоохоронці провели невідкладні слідчі дії. Обом фігурантам повідомили про підозру та інкримінують умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

До слова, журналісти «Схем» раніше встановили деталі про двох підозрюваних у вбивстві. Одним з них є 33-річний Владислав Реут, ймовірно, чинний співробітник ГУР МО України. Другим — 49-річний колишній працівник карного розшуку поліції, можливо, пов’язаний із СБУ.

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