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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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У Києві у багатоповерхівці вибухнув газовий балон

У Дарницькому районі Києва стався вибух у житловій багатоповерхівці. У квартирі здетонував туристичний газовий балон.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Наслідки вибуху газового балона у квартирі у Києві

Наслідки вибуху газового балона у квартирі у Києві / © ДСНС

У Дарницькому районі Києва в квартирі стався вибух туристичного газового балона.

Про це повідомили в ДСНС столиці.

«В одній з квартир житлової багатоповерхівки вибухнув туристичний газовий балон, без подальшого горіння», — йдеться в повідомленні.

За даними рятувальників, загиблих і постраждалих немає. Причини події встановлюватимуть правоохоронці.

Наслідки вибуху газового балона у квартирі у Києві / © ДСНС

Наслідки вибуху газового балона у квартирі у Києві / © ДСНС

Застереження рятувальників

ДСНС вкотре нагадує про небезпеку використання туристичного газового обладнання в житлових приміщеннях:

Заборона використання - туристичні пальники та балони не призначені для експлуатації в квартирах.

Правила безпеки - балони не можна залишати біля джерел тепла, нагрівальних приладів чи під прямими сонячними променями.

Нагадаємо, у Львівській області внаслідок отруєння чадним газом загинули жінка 1961 року народження та чоловік 1956 року народження.

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