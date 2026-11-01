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У Києві у багатоповерхівці вибухнув газовий балон
У Дарницькому районі Києва стався вибух у житловій багатоповерхівці. У квартирі здетонував туристичний газовий балон.
У Дарницькому районі Києва в квартирі стався вибух туристичного газового балона.
Про це повідомили в ДСНС столиці.
«В одній з квартир житлової багатоповерхівки вибухнув туристичний газовий балон, без подальшого горіння», — йдеться в повідомленні.
За даними рятувальників, загиблих і постраждалих немає. Причини події встановлюватимуть правоохоронці.
Застереження рятувальників
ДСНС вкотре нагадує про небезпеку використання туристичного газового обладнання в житлових приміщеннях:
Заборона використання - туристичні пальники та балони не призначені для експлуатації в квартирах.
Правила безпеки - балони не можна залишати біля джерел тепла, нагрівальних приладів чи під прямими сонячними променями.
Нагадаємо, у Львівській області внаслідок отруєння чадним газом загинули жінка 1961 року народження та чоловік 1956 року народження.