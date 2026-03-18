У Києві уламки збитого дрона впали на дах та пошкодили ТЦ: що відомо

У Києві під час останньої повітряної тривоги 18 березня уламки збитого безпілотника впали на дах нежитлової будівлі в Голосіївському районі.

Про це повідомив начальник КМДА Тимур Ткаченко.

За оперативною інформацією, уламки БпЛА впали на дах нежитлової будівлі. Рятувальні служби підтвердили, що займання на місці події не виникло.

«На щастя, обійшлося без пожежі та постраждалих», — наголосив посадовець.

Наразі на місці працюють відповідні служби для документування наслідків атаки. Згодом, як повідомив київський міський голова Віталій Кличко, уламок ворожого безпілотника впав на дах будівлі та пошкодив одну зі стін торгового центру. На місці події обійшлося без займання, інформація про постраждалих не надходила.

Нагадаємо, 18 березня у столиці оголошували повітряну тривогу через загрозу ворожих БпЛА.

