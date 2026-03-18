ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
506
Час на прочитання
1 хв

У Києві уламки збитого дрона впали на дах та пошкодили ТЦ: що відомо

У Києві під час тривоги уламки БпЛА впали на дах будівлі в Голосіївському районі.

Автор публікації
Руслана Сивак
Безпілотник (ілюстративне фото) / © ТСН.ua

Доповнено додатковими матеріалами

У Києві під час останньої повітряної тривоги 18 березня уламки збитого безпілотника впали на дах нежитлової будівлі в Голосіївському районі.

Про це повідомив начальник КМДА Тимур Ткаченко.

За оперативною інформацією, уламки БпЛА впали на дах нежитлової будівлі. Рятувальні служби підтвердили, що займання на місці події не виникло.

«На щастя, обійшлося без пожежі та постраждалих», — наголосив посадовець.

Наразі на місці працюють відповідні служби для документування наслідків атаки. Згодом, як повідомив київський міський голова Віталій Кличко, уламок ворожого безпілотника впав на дах будівлі та пошкодив одну зі стін торгового центру. На місці події обійшлося без займання, інформація про постраждалих не надходила.

Нагадаємо, 18 березня у столиці оголошували повітряну тривогу через загрозу ворожих БпЛА.

Окрім цього, вранці 18 березня у Києві вже лунала повітряна тривога. Через ризик атаки БпЛА слід перебувати в укриттях.

Дата публікації
Кількість переглядів
506
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie