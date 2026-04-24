ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
478
Час на прочитання
1 хв

У Києві в салоні трамвая померла жінка: що відомо

Рух трамваїв на маршруті тимчасово зупинено.

Автор публікації
Олександр Марущак
Коментарі
© УНІАН

У Києві зупинився рух трамваїв на Лівому березі через смерть пасажира в салоні громадського транспорту. Надзвичайна подія трапилася на вулиці Ялтинській, у Дарницькому районі, в трамваї виявили тіло пасажирки.

На місце події викликали поліцію та медиків.

Як розповіли ТСН.ua у поліції Києва, у трамваї померла жінка, якій було приблизно 60 років.

«Зі слів слідків, жінка їхала в трамваї, їй стало зле і вона впала. Коли приїхала швидка жінка вже померла. На місці працюють правоохоронці. З’ясовуються всі обставини події», — повідомили у поліції Києва.

Причина смерті буде встановлена після проведення судмедекспертизи.

У комунальному підприємстві «Київпастранс» повідомляють, що затримується рух трамваїв №№ 8, 27, 29 по вул. Тростянецька.

Ймовірно, що рух буде відновлено після проведення всіх необхідних слідчих дій.

Нагадаємо, у Києві під час руху загорівся трамвай. Пожежа спалахнула на даху транспорту на вулиці Кирилівській.

Коментарі (0)
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
478
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie