У Києві в салоні трамвая померла жінка: що відомо

У Києві зупинився рух трамваїв на Лівому березі через смерть пасажира в салоні громадського транспорту. Надзвичайна подія трапилася на вулиці Ялтинській, у Дарницькому районі, в трамваї виявили тіло пасажирки.

На місце події викликали поліцію та медиків.

Як розповіли ТСН.ua у поліції Києва, у трамваї померла жінка, якій було приблизно 60 років.

«Зі слів слідків, жінка їхала в трамваї, їй стало зле і вона впала. Коли приїхала швидка жінка вже померла. На місці працюють правоохоронці. З’ясовуються всі обставини події», — повідомили у поліції Києва.

Причина смерті буде встановлена після проведення судмедекспертизи.

У комунальному підприємстві «Київпастранс» повідомляють, що затримується рух трамваїв №№ 8, 27, 29 по вул. Тростянецька.

Ймовірно, що рух буде відновлено після проведення всіх необхідних слідчих дій.

