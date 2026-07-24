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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
718
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У Києві вдруге за ранок оголосили повітряну тривогу, під ударом ще низка міст: де і що летить

Тривогу оголосили через загрозу ворожих дронів.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Повітряна тривога 24 липня

Повітряна тривога 24 липня / © Getty Images

У Києві та низці областей у п’ятницю, 24 липня, вдруге за ранок оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє КМДА у Telegram.

Тривогу оголосили через загрозу ворожих дронів.

«Київщина: реактивний БпЛА у напрямку Броварів зі сходу… Реактивний БпЛА курсом на Козин… Реактивні БпЛА через Херсонщину на Миколаївщину… Київщина: реактивний БпЛА на Васильків», — йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Мапа тривог на ранок 24 липня

Мапа тривог на ранок 24 липня

Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!

Друга повітряна тривога за ранок / © скриншот

Друга повітряна тривога за ранок / © скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 23 липня Росія вдарила по Україні ракетами та безпілотниками. Окупанти запустили одну балістичну ракету «Іскандер-М» і п’ять керованих авіаційних ракетї Х-59/69, а також а 168 ударних БпЛА різних типів. Сили ППО знищили дві авіаракети та 154 дрони.

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Дата публікації
Кількість переглядів
718
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