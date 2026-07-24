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У Києві вдруге за ранок оголосили повітряну тривогу, під ударом ще низка міст: де і що летить
Тривогу оголосили через загрозу ворожих дронів.
У Києві та низці областей у п’ятницю, 24 липня, вдруге за ранок оголосили повітряну тривогу.
Про це повідомляє КМДА у Telegram.
Тривогу оголосили через загрозу ворожих дронів.
«Київщина: реактивний БпЛА у напрямку Броварів зі сходу… Реактивний БпЛА курсом на Козин… Реактивні БпЛА через Херсонщину на Миколаївщину… Київщина: реактивний БпЛА на Васильків», — йдеться у повідомленні Повітряних сил.
Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!
Нагадаємо, у ніч проти 23 липня Росія вдарила по Україні ракетами та безпілотниками. Окупанти запустили одну балістичну ракету «Іскандер-М» і п’ять керованих авіаційних ракетї Х-59/69, а також а 168 ударних БпЛА різних типів. Сили ППО знищили дві авіаракети та 154 дрони.