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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
392
Час на прочитання
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У Києві пролунав вибух після відбою, у місті знову тривога: перші деталі від влади — що летить

У Деснянському районі Києва, за попередньою інформацією, впав ворожий безпілотник.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
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Повітряна тривога

Повітряна тривога / © ТСН

Доповнено додатковими матеріалами

У Києві 8 липня о 11:42 вдруге за ранок оголосили повітряну тривогу. Сигнал небезпеки пролунав й у низці інших областей України.

Про це стало відомо з мапи тривог.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що в напрямку Києва з північного сходу рухається реактивний безпілотний літальний апарат.

О 11:49 у Києві оголосили відбій повітряної тривоги. Однак після цього місцеві жителі повідомили, що в окремих районах столиці було чути звук вибуху.

Згодом міський голова Віталій Кличко повідомив, що, за попередньою інформацією, у Деснянському районі ворожий безпілотник впав і вибухнув поблизу газорозподільної станції. На місце прямують екстрені служби.

О 12:16 у Києві знову оголосили повітряну тривогу. У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що реактивний безпілотний літальний апарат перебуває на Київщині та рухається курсом на Київ із півночі.

Нагадаємо, в ніч проти 8 липня російська армія атакувала Київ ракетами. Внаслідок обстрілу в різних районах міста виникли пожежі та руйнування.

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Дата публікації
Кількість переглядів
392
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