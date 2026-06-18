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У Києві від ранку лунає повітряна тривога: яка загроза
Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!
У Києві та деяких областях України у четвер, 18 червня, станом на 7:28 оголошена повітряна тривога!
Про це повідомляє КМДА у Telegram.
Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!
Повітряні сили попередили про ворожі дрони у Telegram.
«Реактивний БпЛА у напрямку Києва з півночі… Група ударних БпЛА у напрямку Затоки/Сергіївки з Чорного моря… Ударні БпЛА в центральній частині Сумщини курсом на південь», — йдеться у повідомленні ПС.
Нагадаємо, у ніч проти 18 червня Росія атакувала Україну балістикою: у Києві та Полтаві пролунали вибухи.
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