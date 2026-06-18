У Києві від ранку лунає повітряна тривога: яка загроза

Повітряна тривога / © Pexels

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У Києві та деяких областях України у четвер, 18 червня, станом на 7:28 оголошена повітряна тривога!

Про це повідомляє КМДА у Telegram.

Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!

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Повітряні сили попередили про ворожі дрони у Telegram.

«Реактивний БпЛА у напрямку Києва з півночі… Група ударних БпЛА у напрямку Затоки/Сергіївки з Чорного моря… Ударні БпЛА в центральній частині Сумщини курсом на південь», — йдеться у повідомленні ПС.

Нагадаємо, у ніч проти 18 червня Росія атакувала Україну балістикою: у Києві та Полтаві пролунали вибухи.

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