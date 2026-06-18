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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1150
Час на прочитання
1 хв

У Києві від ранку лунає повітряна тривога: яка загроза

Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Повітряна тривога

Повітряна тривога / © Pexels

У Києві та деяких областях України у четвер, 18 червня, станом на 7:28 оголошена повітряна тривога!

Про це повідомляє КМДА у Telegram.

Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!

Повітряні сили попередили про ворожі дрони у Telegram.

«Реактивний БпЛА у напрямку Києва з півночі… Група ударних БпЛА у напрямку Затоки/Сергіївки з Чорного моря… Ударні БпЛА в центральній частині Сумщини курсом на південь», — йдеться у повідомленні ПС.

Нагадаємо, у ніч проти 18 червня Росія атакувала Україну балістикою: у Києві та Полтаві пролунали вибухи.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1150
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