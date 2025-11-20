У Києві відбудеться спільна виставка ДТЕК та Костянтина й Влади Ліберових «До світла/Into the Light»

Реклама

Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

«28 листопада у Києві в центрі сучасного мистецтва М17 відкривається трьохденна спільна виставка «До світла / Into the Light»» від ДТЕК і фотографів-документалістів – Костянтина та Влади Ліберових. Цей проєкт розповідає про силу людей, які своєю працею повертають світло й надію після найтемніших днів», - йдеться в ньому.

Зазначається, що виставка стане візуальним продовженням однойменної книги, яку Ліберови презентують уперше в Україні. «Ця книга – про людей, які не здаються. Про країну, яка тримається на їхній щоденній праці», – зазначають автори проєкту Костянтин і Влада Ліберови.

«Світло тримається на людях — на тих, хто продовжує працювати, допомагати, відновлювати, навіть коли навколо темрява. Саме ця людяність і сила духу дають Україні енергію рухатися вперед», — підкреслили в ДТЕК.