Мета заходу - підтримка та прославляння заслуг найдостойніших сучасників молодого покоління нашої держави. Офіційна церемонія нагородження для талановитих та обдарованих дітей відбулася у центрі Києва, в приміщенні Академічного театру Ляльок. Ведучими заходу були Андрій Джеджула та Марина Кінах. Для дітей провели яскраве шоу, кожна дитина отримала подарунки Захід підтримали наші зірки, а саме: народна артистка України, солістка ансамблю Збройний сил України Ярослава Руденко; Люся Кава, Софія Нерсесян, Олексій Сагаловський, Олена Гребенюк.

Під час заходу було нагороджено близько 200 номінантів (60 з яких - нагрудними знаками) з різних куточків України. Захід пройшов з дотриманням усіх безпеки.

У Києві відбулась Х ювілейна премія для талановитих та обдарованих дітей (13 фото)

У підсумку, було вручено п’ять «Орденів обдарованості», а саме:

Онофрійчук Таїсії - Гімнастика художня, Нерсенян Софії - Вокал, Іллящегко Кірілу - Мужність і відвага, Єгоровій Валерії - Шашки та Мірошник Вероніці - Para Dance Sport.

Також, було визнано 10 кращих (нагрудна відзнака «Золото»), серед яких: Бояренко Нікіта – Художня творчість; Діденко Стефанія – Інтелектуальні досягнення Філологія та дипломатія; Малишко Ангеліна – Моделінг, Паскаль Олександра – Художня гімнастика; Пригода Людмила - Моделінг; Стрельбицька Євгенія – Моделінг; Шершньов Леонід – Акторська майстерність; Шоробура Христина – Вокал; Яленко Аліса – Моделінг; Стеценко Денис – Дзюдо. Ще 45 осіб було удостоєно нагрудних відзнак «Срібло». Особливу відзнаку отримала Національна збірна України з гімнастики художньої (Головний тренер - Ірина Дерюгіна).

Організатори висловлюють подяку спонсорам та партнерам проєкту, серед яких: ТМ Домашнє Свято, ЗВО Університет трансформації майбутнього, АМА – молочний бренд, створений з любов’ю до дітей і турботою про родину, ТМ Sunny Day, Ічнянський молочно-консервний комбінат; Європейська асоціація жінок України, БФ «Володимира Продивуса», БФ Інститут жіночої народної дипломатії, БФ Крила Жінки, ГО «Fenix Charіty», Міні Міс Україна, Нова спільнота України, Видавничий дім «Адеф-Україна», Спілка жінок України, Арт академія сучасного мистецтва імені Сальвадора Далі, Міжнародний жіночий рух "За сімейні цінності", ліцей «Домінанта» та ін.

Особисті подяки Жовтяк Юлії, Живенко Світлані, Сергію Стецюку, Людмилі Русаліній, Балаянц Яні, Лілії Олійник, Сніжані Ляшко, Рябенко Ользі, Остапюку Володимиру, батькам та та усім причетним до дійства.

Вітаємо юних номінантів із перемогою! Пам’ятайте – кожен має талант, і іноді – це добрі справи, які ми робимо, особливо, у такий важкий час! Разом ми сила! Разом до перемоги! Дякуємо ЗСУ за можливість жити і працювати!