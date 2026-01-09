ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
471
1 хв

У Києві постраждало посольство Катару: який вигляд воно має після нічної атаки РФ (фото)

Росія вночі атакувала Київ, унаслідок чого було пошкоджено посольство Катару. МЗС України закликає держави Перської затоки публічно відреагувати на дії Москви.

Софія Бригадир
Посольство Катару після російської атаки

Посольство Катару після російської атаки / © Facebook Андрія Сибіги

Нічний російський удар по столиці України 9 січня завдав пошкоджень приміщенню посольства Держави Катар у Києві.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

«Російський удар є грубим порушенням Віденської конвенції та нагадуванням про те, що російська жорстокість не знає меж», — зазначив очільник МЗС.

Українська сторона заявила про готовність надати катарським представникам усю необхідну допомогу. Також дипломатичне відомство звернулося до держав Перської затоки із закликом «відреагувати дипломатичними каналами та публічно на безвідповідальні та небезпечні дії Росії».

Посольство Катару після російської атаки / © Facebook Андрія Сибіги

Посольство Катару після російської атаки / © Facebook Андрія Сибіги

Посольство Катару після російської атаки / © Facebook Андрія Сибіги

Посольство Катару після російської атаки / © Facebook Андрія Сибіги

Нагадаємо, вночі проти 9 січня РФ запустила 242 дрони, 22 крилаті та 13 балістичних ракет проти об’єктів енергетики та цивільної інфраструктури України. Зокрема, одну ракету середньої дальності «Орешнік».

471
