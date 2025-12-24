У Києві водій намагався наїхати на поліцейського та втік: деталі

Поліція / Ілюстративне фото / © Національна поліція України

У Києві поліцейські затримали чоловіка, який під час перевірки автомобіля Mitsubishi створив загрозу для життя правоохоронця та намагався уникнути відповідальності.

Про це інформує поліція Києва.

У Києві поліцейські розбили вікно автівки, щоб дістати водія-втікача

Деталі інциденту

Як повідомили у поліції, під час несення служби правоохоронці зупинили водія для перевірки. У цей момент керманич раптово розпочав рух автомобіля у напрямку працівника поліції, а згодом — утік з місця події.

«Під час переслідування поліцейські розшукали транспортний засіб на одній із вулиць Дніпровського району Києва», — йдеться у повідомленні.

На законні вимоги правоохоронців водій не реагував і зачинився всередині автомобіля. Поліцейським довелося відчиняти двері примусово, розбивши вікно. Після цього чоловіка затримали.

Відкрито кримінальне провадження за статтею 342 Кримінального кодексу України — опір працівникові правоохоронного органу. Обставини події встановлюються.

Раніше йшлося про те, що на Закарпатті чоловік побив дружину й напав на поліцейських.

«19-річний хлопець повідомив, що його батько свариться з матір’ю та застосовує до неї фізичне насильство. Під час дзвінка на фоні було чутно крики», — йдеться в повідомленні.

На місце прибула поліція. Спершу порушник намагався уникнути спілкування з правоохоронцями, а згодом почав поводитися агресивно. Зокрема, він накинувся на дружину, сина та правоохоронців, тож останнім довелося застосувати силу.