ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
93
Час на прочитання
1 хв

У Києві водій намагався наїхати на поліцейського та втік: деталі

Покарання для чоловіка визначатиме суд.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Поліція / Ілюстративне фото

Поліція / Ілюстративне фото / © Національна поліція України

У Києві поліцейські затримали чоловіка, який під час перевірки автомобіля Mitsubishi створив загрозу для життя правоохоронця та намагався уникнути відповідальності.

Про це інформує поліція Києва.

Деталі інциденту

Як повідомили у поліції, під час несення служби правоохоронці зупинили водія для перевірки. У цей момент керманич раптово розпочав рух автомобіля у напрямку працівника поліції, а згодом — утік з місця події.

«Під час переслідування поліцейські розшукали транспортний засіб на одній із вулиць Дніпровського району Києва», — йдеться у повідомленні.

На законні вимоги правоохоронців водій не реагував і зачинився всередині автомобіля. Поліцейським довелося відчиняти двері примусово, розбивши вікно. Після цього чоловіка затримали.

Відкрито кримінальне провадження за статтею 342 Кримінального кодексу України — опір працівникові правоохоронного органу. Обставини події встановлюються.

Раніше йшлося про те, що на Закарпатті чоловік побив дружину й напав на поліцейських.

«19-річний хлопець повідомив, що його батько свариться з матір’ю та застосовує до неї фізичне насильство. Під час дзвінка на фоні було чутно крики», — йдеться в повідомленні.

На місце прибула поліція. Спершу порушник намагався уникнути спілкування з правоохоронцями, а згодом почав поводитися агресивно. Зокрема, він накинувся на дружину, сина та правоохоронців, тож останнім довелося застосувати силу.

Дата публікації
Кількість переглядів
93
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie