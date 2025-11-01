ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
108
Час на прочитання
1 хв

У Києві вшанували пам’ять Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла

У цей день друзі, побратими та тисячі українців згадують Дмитра Коцюбайла. Однак бійцеві, який добровільно пішов на фронт у зовсім юному віці та загинув у битві за Бахмут, тепер завжди буде 27.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Дмитро Коцюбайло

Дмитро Коцюбайло

Сьогодні, 1 листопада, Дмитру «Да Вінчі» Коцюбайлу виповнилося б 30 років.

Про це повідомляє ТСН.

Біля місця поховання Дмитра Коцюбайла, на Аскольдовій могилі, зібрались його побратими з батальйону «Вовки Да Вінчі», друзі та небайдужі громадяни.

Дмитро Коцюбайло загинув 7 березня 2023 року у Бахмуті

Дмитро Коцюбайло загинув 7 березня 2023 року у Бахмуті

«Ти нічого не боявся, йшов зі своїми „вовками“ тільки вперед. Щирий і відважний. І вів за собою інших, в кого спільна мета — боротися за свою країну. Ціна цієї війни висока. Тобі мало б виповнитися 30… Світла памʼять, Друже», — написав колишній Головком Валерій Залужний.

Дмитро Коцюбайло загинув 7 березня 2023 року у Бахмуті

Дмитро Коцюбайло загинув 7 березня 2023 року у Бахмуті

Що відомо про Дмитра Коцюбайла

1 листопада 1995 року народився Дмитро Коцюбайло — командир батальйону «Вовки Да Вінчі», який за життя отримав звання Героя України.

Він воював під час АТО, тримав позиції під Донецьким аеропортом, створив роту, а потім — батальйон.

2021 року Дмитро Коцюбайло отримав звання Герой України та орден «Золота зірка». Церемонія нагородження відбулась у залі Верховної Ради. Чотирма роками раніше бійцю вручили орден «Народний герой України».

«Да Вінчі» загинув 7 березня 2023 року на Бахмутському напрямку. Церемонія прощання із загиблим воїном відбулася у Києві 10 березня 2023 року. Його поховали на Аскольдовій могилі.

Дата публікації
Кількість переглядів
108
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie