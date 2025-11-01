У Києві вшанували пам’ять Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла

Дмитро Коцюбайло

Сьогодні, 1 листопада, Дмитру «Да Вінчі» Коцюбайлу виповнилося б 30 років.

Про це повідомляє ТСН.

Біля місця поховання Дмитра Коцюбайла, на Аскольдовій могилі, зібрались його побратими з батальйону «Вовки Да Вінчі», друзі та небайдужі громадяни.

Дмитро Коцюбайло загинув 7 березня 2023 року у Бахмуті

«Ти нічого не боявся, йшов зі своїми „вовками“ тільки вперед. Щирий і відважний. І вів за собою інших, в кого спільна мета — боротися за свою країну. Ціна цієї війни висока. Тобі мало б виповнитися 30… Світла памʼять, Друже», — написав колишній Головком Валерій Залужний.

Що відомо про Дмитра Коцюбайла

1 листопада 1995 року народився Дмитро Коцюбайло — командир батальйону «Вовки Да Вінчі», який за життя отримав звання Героя України.

Він воював під час АТО, тримав позиції під Донецьким аеропортом, створив роту, а потім — батальйон.

2021 року Дмитро Коцюбайло отримав звання Герой України та орден «Золота зірка». Церемонія нагородження відбулась у залі Верховної Ради. Чотирма роками раніше бійцю вручили орден «Народний герой України».

«Да Вінчі» загинув 7 березня 2023 року на Бахмутському напрямку. Церемонія прощання із загиблим воїном відбулася у Києві 10 березня 2023 року. Його поховали на Аскольдовій могилі.