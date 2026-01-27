У Києві викрили агентку КДБ Білорусі з журналістським прикриттям

СБУ затримала у Києві білоруську шпигунку, яка намагалася проникнути до ГУР / © twitter/СБУ

Служба безпеки України спільно з підрозділом внутрішньої безпеки Головного управління розвідки викрила та затримала у Києві агентку білоруських спецслужб, яка намагалася проникнути до структур воєнної розвідки України.

Про це повідомили в СБУ.

Операцію триваздійснювалила у кілька етапів і дозволила зупинити діяльність глибоко законспірованої шпигунки, що працювала на КДБ Білорусі ще з 2015 року. За даними слідства, у 2020 році її спеціально спрямували з Мінська для агентурної роботи на території України.

Правоохоронці встановили, що йдеться про 35-річну громадянку Білорусі, яка маскувала свою діяльність під журналістську роботу. У минулому вона співпрацювала як власна кореспондентка з медіаресурсами, пов’язаними з Віктором Медведчуком, у країнах колишнього СРСР.

Після припинення діяльності цих ЗМІ білоруська спецслужба, за погодженням із керівництвом Білорусі, переорієнтувала агентку на роботу в Україні. Ще до повномасштабного вторгнення вона працевлаштувалася в одному з великих українських медіа та використовувала професійні контакти для налагодження зв’язків із політиками, військовими та іноземними дипломатами.

Під час повномасштабної війни куратор з КДБ направив жінку до однієї з країн ЄС нібито для проходження медичних процедур, де вона отримала нові інструкції. Для зв’язку з куратором агентка придбала окремий телефон із тимчасовою SIM-картою, а після контакту позбулася пристрою.

Серед її завдань було збирання інформації про громадян Білорусі та Росії, які підтримують Україну, а також спроби встановити неофіційні контакти з представниками посольства Китаю для отримання розвідувальних даних.

Після повернення до Києва жінка намагалася влаштуватися до одного зі штабних підрозділів ГУР МО України, однак потрапила в поле зору підрозділу власної безпеки.

Завдяки цьому СБУ та ГУР провели з агенткою тривалу оперативну гру, документуючи всі її дії та паралельно передаючи через неї дезінформацію білоруській стороні. Також зафіксовано спроби підбору осіб для можливої вербування.

Після завершення збору доказів шпигунку затримали неподалік її місця проживання. У неї вилучили мобільний телефон і диктофон із записами закритої інформації.

Жінці оголошено підозру за статтею про шпигунство. Вона перебуває під вартою, їй загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Спецоперацію здійснювали за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

