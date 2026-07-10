У Києві вийшов друком кодекс для тих, хто хоче протидіяти зрадникам та противникам мобілізації

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У липні у столичному видавництві «Залізний тато» вийшов друком спеціалізований посібник для активних учасників українського громадянського суспільства. Робота зосереджена на інформаційній гігієні, практичних порадах, протидії дезінформації, актуалізації теми чому мобілізація нині надважлива робота тощо.

Книга називається "Маніфест та етичний кодекс національно-орієнтованого громадського активіста". Її автор - чинний військовий та фронтовик-доброволець Ігор Чепкасов. Сам він на війні з 2022-го, однак приїде до столиці 15 липня - разом з групою ветеранів - презентувати практичний посібник.

Також видавництво готове надати кожному можливість для безкоштовного поширення книги.

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«Ця робота, яка в час цієї хаотичної інформаційної війни проти України, орієнтує людей на те, щоб вони трималися державницької позиції і, по суті, пояснює, чому не потрібно людям, які залишились в тилу, проводити дезорганізацію мобілізаційної роботи, яку здійснює ТЦК та СП. Я розумію, що це не дуже для цивільних людей приємна тема, але ця брошура висвітлює колективну позицію військових, фронтовиків і було би добре, якби про нас теж знали в суспільстві, а не тільки про позицію «ухилянтів», які скаржаться на дії ТЦК та СП», - пояснює видавець Дмитро Савченко, теж військовий, засновник «Залізного тата».

І додає: кодекс орієнтований на законослухняних громадян, які дотримуються Конституції України, людей, які готові фіксувати правопорушення тих, хто, перешкоджає роботі груп оповіщення, тих, хто кидається на працівників, б'є машини, завдає ушкоджень ТЦК тощо.

Довідково

Дмитро Савченко - військовослужбовець, публіцист, письменник, філософ.

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Наприкінці 2016 року заснував видавництво «Залізний тато». Сам Дмитро Савченко називає своє видавництво лабораторією екстремальної літератури і вважає, що книжки «Залізного тата» мають тримати читача у стані інтелектуального дискомфорту. Видавництво займається випуском «провокативних» книг.

У 2020-2022 роках перебував на фронті в складі 1-шої окремої штурмової роти ДУК ПС під командуванням Дмитра Коцюбайла «Да Вінчі».

В ході російського вторгнення в 2022 році, брав участь в боях за Авдіївку, на Лисичанському напрямку, в 2022-2023 роках брав участь в боях за Бахмут в складі підрозділу «Вовки Да Вінчі».

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