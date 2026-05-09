Чоловік вистрибнув, щоб вижити: деталі кривавої драми у Києві (відео)

На місці трагедії

У Києві чоловік випав з вікна одинадцятого поверху багатоповерхівки та від отриманих тілесних ушкоджень помер до прибуття лікарів.

Про це повідомив відділ комунікації поліції Києва.

Згодом стало відомо, що поліцейські затримали громадянина РФ за підозрою у замаху на вбивство киянина.

«Зловмисник під час конфлікту накинувся із ножем на товариша, завдавши йому поранень. 22-річний місцевий мешканець намагався втекти від нападника, виліз з вікна квартири та, не втримавшись, впав з висоти одинадцятого поверху», — йдеться у повідомленні.

Підозрюваного у вбивсті затримано

Після скоєного зловмисник зачинився, де в подальшому за силової підтримки бійців полку поліції особливого призначення №1 його було затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, трагедія відбулась вчора в Оболонському районі столиці. До поліції надійшло повідомлення про те, що на проспекті Оболонському з вікна багатоповерхівки випав чоловік. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативні групи районного та головного управлінь поліції, патрульні поліцейські та лікарі. Медики не змогли врятувати чоловіка — він отримав смертельні травми.

Дата публікації 11:35, 09.05.26

