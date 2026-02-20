У Києві загинув іноземний доброволець: ЗМІ повідомляють про жорстоке побиття у підрозділі

Загибель військового новобранця / © ТСН.ua

Поліція розпочала розслідування загибелі іноземного добровольця, який проходив військову підготовку в одній з військових частин української столиці.

Про це повідомили в поліції міста Києва.

У повідомленні зазначено, що цей випадок стався ще торік наприкінці грудня.

«Попередньо встановлено, що чоловік був добровольцем і проходив військову підготовку. Після одного з етапів навчання йому стало зле і наступного дня він помер», — повідомили в поліції.

Водночас досудове розслідування загибелі іноземного добровольця відбувається за ч. 1 ст. 119 КК України (вбивство з необережності).

Тіло померлого направили на проведення судово-медичної експертизи для встановлення остаточної причини смерті.

Правоохоронці повідомили про цей випадок після того, як видання Kyiv Independent опублікувало розслідування про загибель 24-річного бразильського новобранця Іноземного легіону Леала да Сілви. В публікації стверджується, що доброволець був жорстоко побитий у підрозділі через порушення заведених тут правил.

Співрозмовники видання, які проходили службу у «бразильському підрозділі, стверджують, що тут практикують дисциплінарні покарання, які можна порівняти з катуваннями.

Свідки та жертви, опитані Kyiv Independent, описували тортури, включно з опіками, побиттям, топленням і навіть сексуальним насильством із застосуванням дерев’яних предметів.

«Це був батальйон, де катують людей. Знущання там були нормальним явищем», — сказав виданню один колишній солдат.

Причиною покарання Леала да Сілви начебто було те, що він у ніч проти 29 грудня не повернувся вчасно до розташування військової частини, ба більше — прийшов п’яним. Це суперечило правилам підрозділу і його змусили битися у боксерських рукавичках з іншим солдатом.

Як стверджують очевидці, під час боксерського поєдинку да Сілва не постраждав. Але вже вночі порушника дисципліни начебто забрали до приміщення, яке називалося «контейнер». Звідти нібито впродовж 40 хвилин чулися крики та звуки побиття.

У ГУР Міноборони, якому підпорядкований «бразильський» підрозділ, повідомили виданню, що на момент смерті Леал да Сілва перебував у «тимчасовому пункті дислокації» як кандидат, який проходив відбір на можливий контракт. Цей випадок також стане предметом внутрішнього розслідування.

Нагадаємо, на Тернопільщині розгорівся гучний скандал через побиття військовослужбовця, який захищає Україну від 2015 року.