Ремонтував пошкоджений Росією енергооб'єкт: у Києві загинув рятувальник
Рятувальник здійснював аварійно-відновлювальні роботи після удару РФ. Зірвавшись з висоти, він отримав травми, несумінсі з життям.
На одному з енергетичних обʼєктів Києва стався трагічний випадок. Загинув 31-річний рятувальник-верхолаз Олександр Питайчук.
Про це повідомляє МВС.
Деталі
За даними відомства, Олександр зірвався з 20-метрової висоти. На жаль, травми виявилися смертельними.
«Рятувальники щодня там, де найнебезпечніше. Вони заходять у зруйновані будівлі, працюють під обстрілами, у вогні, воді та на морозі, щоб встигнути врятувати інших», — акцентував Клименко.
Бузумовно, продовжив він, ДСНС — це служба завжди пов’язана зі смертельним ризиком. І сьогодні через нього Україна втратила рятувальника.
«Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким. Ми ніколи не забудемо ціну, яку платять наші рятувальники заради життя інших. Світла памʼять Олександру», — йдеться у повідомленні.
Раніше на Дніпропетровщині через обстріл РФ загинув рятувальник. Ще один — дістав пораанення.
Також відомо, що є жертви серед цивільного населння. Загинула жінка.
Пошкоджено два пожежно-рятувальні автомобілі. Також руйнувань зазнали житлові будинки та магазини.