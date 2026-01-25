Ремонтував пошкоджений Росією енергооб'єкт: у Києві загинув рятувальник

ДСНС / © ДСНС

На одному з енергетичних обʼєктів Києва стався трагічний випадок. Загинув 31-річний рятувальник-верхолаз Олександр Питайчук.

Про це повідомляє МВС.

Деталі

За даними відомства, Олександр зірвався з 20-метрової висоти. На жаль, травми виявилися смертельними.

«Рятувальники щодня там, де найнебезпечніше. Вони заходять у зруйновані будівлі, працюють під обстрілами, у вогні, воді та на морозі, щоб встигнути врятувати інших», — акцентував Клименко.

Бузумовно, продовжив він, ДСНС — це служба завжди пов’язана зі смертельним ризиком. І сьогодні через нього Україна втратила рятувальника.

«Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким. Ми ніколи не забудемо ціну, яку платять наші рятувальники заради життя інших. Світла памʼять Олександру», — йдеться у повідомленні.

Раніше на Дніпропетровщині через обстріл РФ загинув рятувальник. Ще один — дістав пораанення.

Також відомо, що є жертви серед цивільного населння. Загинула жінка.

Пошкоджено два пожежно-рятувальні автомобілі. Також руйнувань зазнали житлові будинки та магазини.