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У Києві запроваджено екстрені відключення — де не буде світла
Наразі у столиці запровадження екстрені відключення, а це означає, що графіки відсутності світла станом на зараз не діють.
Сьогодні, 29 жовтня, у двох районах Києва запроваджено екстрені відключення світла.
Про це повідомив ДТЕК.
«Київ: за командою „Укренерго“ запроваджено екстрені відключення в частині Голосієвського та Соломʼянського районів. Під час екстрених відключень графіки не діють», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні у частині областей України запровадять графіки відключення світла. Ці обмеження триватимуть майже всю добу.
Причиною запровадження цих заходів стали наслідки масованих російських атак на об’єкти енергетичної інфраструктури.
Водночас через ризик нових обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватися. Енергетики просять стежити за оновленими графіками на сторінках своїх обленерго та ощадливо використовувати світло, коли воно з’являється.