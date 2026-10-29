ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
169
Час на прочитання
1 хв

У Києві запроваджено екстрені відключення — де не буде світла

Наразі у столиці запровадження екстрені відключення, а це означає, що графіки відсутності світла станом на зараз не діють.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Київ перейшов на екстрені відключення світла

Київ перейшов на екстрені відключення світла / © Associated Press

Сьогодні, 29 жовтня, у двох районах Києва запроваджено екстрені відключення світла.

Про це повідомив ДТЕК.

«Київ: за командою „Укренерго“ запроваджено екстрені відключення в частині Голосієвського та Соломʼянського районів. Під час екстрених відключень графіки не діють», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні у частині областей України запровадять графіки відключення світла. Ці обмеження триватимуть майже всю добу.

Причиною запровадження цих заходів стали наслідки масованих російських атак на об’єкти енергетичної інфраструктури.

Водночас через ризик нових обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватися. Енергетики просять стежити за оновленими графіками на сторінках своїх обленерго та ощадливо використовувати світло, коли воно з’являється.

Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie