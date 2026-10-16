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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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137
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1 хв

У Києві запроваджено екстрені відключення світла

У столиці наразі не діють графіки відключення.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Причиною відключень в компанії назвали атаки ворога на енергетику

Причиною відключень в компанії назвали атаки ворога на енергетику / © pixabay.com

У Києві вранці 16 жовтня через атаку РФ на енергообʼєкти запроваджено екстрені відключення світла.

Про це повідомив ДТЕК.

Наразі енергетики працюють над відновленням електропостачання для знеструмлених абонентів.

Нагадаємо, напередодні через російський удар по енергооб’єкту в окремих районах Києва та області зникло світло. Також виникли перебої з водопостачанням.

Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, через пошкодження енергооб’єктів у Київській області на правому березі міста знизився тиск води.



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