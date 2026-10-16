У Києві запроваджено екстрені відключення світла

Причиною відключень в компанії назвали атаки ворога на енергетику / © pixabay.com

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У Києві вранці 16 жовтня через атаку РФ на енергообʼєкти запроваджено екстрені відключення світла.

Про це повідомив ДТЕК.

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Наразі енергетики працюють над відновленням електропостачання для знеструмлених абонентів.

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Нагадаємо, напередодні через російський удар по енергооб’єкту в окремих районах Києва та області зникло світло. Також виникли перебої з водопостачанням.

Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, через пошкодження енергооб’єктів у Київській області на правому березі міста знизився тиск води.







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