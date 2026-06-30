У Києві затримали колаборанта, який роками працював на керівній посаді в Криму

У Києві затримали Сергія Колобкова

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У Києві затримали екс“міністра” енергетики Криму — колишнього голову Республіканського комітету АР Крим з палива, енергетики та інноваційної політики. Посадовець після окупації Криму перейшов на бік ворога та допомагав РФ інтегрувати українські енергооб’єкти у систему Росії.

Про це повідомляє СБУ. А за даними РБК-Україна йдеться про Сергія Колобкова.

СБУ затримала Сергія Колобкова: що йому інкримінують

На посаді «міністра» Колобков допомагав окупаційній владі брати під контроль енергетичну інфраструктуру Криму. Після завершення своєї роботи на російських окупантів у Криму, Колобков продовжив працювати в інтересах Кремля. Зокрема, очолив низку місцевих компаній видобувної галузі.

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За даними слідства, одразу після анексії півострова фігурант отримав російське громадянство та запропонував свою допомогу окупаційній владі. Згодом так званий «голова» Криму Сергій Аксьонов призначив його на посаду «міністра палива та енергетики Республіки Крим».

Зловмисник сприяв загарбникам у встановленні контролю над стратегічними об’єктами енергетичної інфраструктури Криму. Серед них опинилися Сімферопольська та Севастопольська ТЕЦ, Таврійська ТЕС, мережі сонячних і вітрових електростанцій, а також газогони, газокомпресорні станції, нафтобази й нафтотермінали у Керчі та Феодосії.

Протягом двох років після призначення фігурант займався «перереєстрацією» цих активів відповідно до законодавства РФ.

Контррозвідники СБУ затримали експосадовця у Києві. До столиці він прибув у власних приватних справах. Під час санкціонованих обшуків за місцем його перебування правоохоронці вилучили російські паспорти, картки російських банків та документи, що підтверджують його протиправну діяльність.

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Наразі слідчі СБУ оголосили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Фігуранту загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

СБУ: останні новини

Нагадаємо, СБУ та Національна поліція викрили схему розкрадання державних коштів під час будівництва системи захисту для Зміївської ТЕС у Харківській області. У грудні 2024 року ТЕС уклала з приватною підрядною організацією договір на суму понад 245 млн грн. Однак учасники схеми внесли неправдиві дані до технічної документації та використали бетон, який не відповідав вимогам проєкту.

За версією слідства, внаслідок цих дій бюджету було завдано збитків на суму 8,1 млн грн, що підтвердила судова будівельно-технічна експертиза. Правоохоронці провели 11 обшуків за місцями проживання фігурантів та на підприємствах, вилучивши фінансово-господарську документацію та інші докази протиправної діяльності.

Наразі підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України повідомлено двом особам: 54-річному начальнику дільниці енергетичного підприємства та 60-річному директору фірми-підрядника. Фігурантам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

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