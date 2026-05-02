У Києві затримали жінку, яка нищила клумби з квітами: що відомо

У Києві жінка знищила клумбу тюльпанів / © pexels.com

У Києві поліція затримали жінку, яка палицею знищувала квіткові клумби у центрі столиці. Громадянку, яка нищила квіти у парку Шевченка сьогодні затримали дільничні.

До цього вона палкою знищила клумбі з тюльпанами на Шулявці та на Львівській площі. У поліції вказують на три випадки, до яких причетна ця особа.

«У нас в районі зафіксовано три випадки: раніше на Шулявці та Львівській площі. Сьогодні дільничні затримали 70-річну жінку у парку Шевченка, коли вона ламала там квіти», — розповіли ТСН.ua у поліції Шевченківського району.

Дільничні офіцери поліції Шевченківського управління поліції склали на жінку адміністративний протокол за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство). Водночас через неадекватну поведінку було ухвалено рішення викликати психіатричну бригаду.

«Наразі жінку передали медикам для обстеження. Обставини події з’ясовуються», — додають у поліції.

Однак користувачі соціальних мереж пишуть: «Чому жінку не затримали одразу, коли вона знищила тюльпани на Шулявці? Адже після цього вона змогла пошкодити квіти ще на двох клумбах у центрі Києва».

«Скажуть, що хвора і відпустять поки не почне кидатися з палицею на людей», — пише один з користувачів соцмереж.

Раніше повідомлялося, що у Солом’янському районі Києва, на Шулявці літня жінка палицею «покосила» тюльпани на міській клумбі.

