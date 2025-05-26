ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
613
Час на прочитання
1 хв

У Києві затримали жінку, яка "знімала" з розшуку ТЦК за 4 тисячі доларів: фото

Поліція Києва затримала жінку, яка пропонувала «зняти» з розшуку ТЦК та організувати бронювання за гроші.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
У Києві викрили жінку, що обіцяла "вирішити питання" з ТЦК

У Києві викрили жінку, що обіцяла «вирішити питання» з ТЦК / © Поліція Києва

У Києві поліція затримала жінку, яка за 4 тисячі доларів обіцяла зняти військовозобов’язаного з розшуку ТЦК.

Про це повідомила поліція Києва та оприлюднила фото.

«Жінка запевняла, що має вплив на працівників одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки й може посприяти у виключенні чоловіка з переліку осіб, які перебувають у розшуку. Вартість такої „послуги“ вона оцінила в 4 тисячі доларів», — йдеться у повідомлення.

Крім того, зловмисниця повідомила, що у майбутньому, за додаткові 6 500 доларів, може організувати фіктивне працевлаштування на підприємстві, яке має право бронювати своїх працівників від мобілізації.

Поліцейські затримали жінку в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України одразу після отримання нею 4 тисячі доларів за першу послугу.

У Києві викрили жінку, що обіцяла «вирішити питання» з ТЦК / © Поліція Києва

У Києві викрили жінку, що обіцяла «вирішити питання» з ТЦК / © Поліція Києва

У Києві викрили жінку, що обіцяла «вирішити питання» з ТЦК / © Поліція Києва

У Києві викрили жінку, що обіцяла «вирішити питання» з ТЦК / © Поліція Києва

У Києві викрили жінку, що обіцяла «вирішити питання» з ТЦК / © Поліція Києва

У Києві викрили жінку, що обіцяла «вирішити питання» з ТЦК / © Поліція Києва

Відомо, що жінці 52 роки, вона мешкає на Київщині. Слідчі Шевченківського управління поліції міста Києва повідомили їй про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (Зловживання впливом).

За скоєне фігурантці загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Кременчуці група чоловіків напала на військових ТЦК.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie