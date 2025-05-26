У Києві затримали жінку, яка "знімала" з розшуку ТЦК за 4 тисячі доларів: фото

У Києві викрили жінку, що обіцяла «вирішити питання» з ТЦК / © Поліція Києва

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У Києві поліція затримала жінку, яка за 4 тисячі доларів обіцяла зняти військовозобов’язаного з розшуку ТЦК.

Про це повідомила поліція Києва та оприлюднила фото.

«Жінка запевняла, що має вплив на працівників одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки й може посприяти у виключенні чоловіка з переліку осіб, які перебувають у розшуку. Вартість такої „послуги“ вона оцінила в 4 тисячі доларів», — йдеться у повідомлення.

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Крім того, зловмисниця повідомила, що у майбутньому, за додаткові 6 500 доларів, може організувати фіктивне працевлаштування на підприємстві, яке має право бронювати своїх працівників від мобілізації.

Поліцейські затримали жінку в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України одразу після отримання нею 4 тисячі доларів за першу послугу.

У Києві викрили жінку, що обіцяла «вирішити питання» з ТЦК / © Поліція Києва

У Києві викрили жінку, що обіцяла «вирішити питання» з ТЦК / © Поліція Києва

У Києві викрили жінку, що обіцяла «вирішити питання» з ТЦК / © Поліція Києва

Відомо, що жінці 52 роки, вона мешкає на Київщині. Слідчі Шевченківського управління поліції міста Києва повідомили їй про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (Зловживання впливом).

За скоєне фігурантці загрожує до восьми років позбавлення волі.

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Нагадаємо, у Кременчуці група чоловіків напала на військових ТЦК.