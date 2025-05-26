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У Києві затримали жінку, яка "знімала" з розшуку ТЦК за 4 тисячі доларів: фото
Поліція Києва затримала жінку, яка пропонувала «зняти» з розшуку ТЦК та організувати бронювання за гроші.
У Києві поліція затримала жінку, яка за 4 тисячі доларів обіцяла зняти військовозобов’язаного з розшуку ТЦК.
Про це повідомила поліція Києва та оприлюднила фото.
«Жінка запевняла, що має вплив на працівників одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки й може посприяти у виключенні чоловіка з переліку осіб, які перебувають у розшуку. Вартість такої „послуги“ вона оцінила в 4 тисячі доларів», — йдеться у повідомлення.
Крім того, зловмисниця повідомила, що у майбутньому, за додаткові 6 500 доларів, може організувати фіктивне працевлаштування на підприємстві, яке має право бронювати своїх працівників від мобілізації.
Поліцейські затримали жінку в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України одразу після отримання нею 4 тисячі доларів за першу послугу.
Відомо, що жінці 52 роки, вона мешкає на Київщині. Слідчі Шевченківського управління поліції міста Києва повідомили їй про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (Зловживання впливом).
За скоєне фігурантці загрожує до восьми років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Кременчуці група чоловіків напала на військових ТЦК.