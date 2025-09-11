- Дата публікації
Задушив жінку з донькою та скоїв самогубство: поліція розслідує вбивство в Києві
Вбивство в центрі Києва: що відомо про загибель жінки та 14-річної дівчинки.
У Києві розслідують жорстоке вбивство 38-річної жінки та її 14-річної доньки. Їхні тіла знайшли в орендованій квартирі у Шевченківському районі столиці. Причиною смерті стало удушення.
Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.
Загиблих почала шукати бабуся, яка втратила з ними зв’язок. Наразі слідство встановило, що в квартирі також проживав 38-річний співмешканець жінки, громадянин Азербайджану. За даними правоохоронців, 10 вересня чоловік скоїв самогубство, вистрибнувши з вікна цієї ж квартири.
Розслідування ведеться за статтею «умисне вбивство» (ч. 2 ст. 115 КК України). Усі обставини трагедії встановлюють слідчі Шевченківського управління поліції під процесуальним керівництвом прокурорів. Справа перебуває на контролі керівництва Київської міської прокуратури.
