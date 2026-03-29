У Києві знову оголошена повітряна тривога

РФ атакує Київ

Доповнено додатковими матеріалами

Сьогодні, 29 березня, у Києві знову лунає повітряна тривога. Це вже вдруге від початку ранку.

Про це повідомили у КМВА.

«У столиці оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих БпЛА. Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги», — йдеться у повідомленні.

Атака по Україні 29 березня — останні новини

Росіяни атакували Хмельницьку область. В регіоні працювали сили протиповітряної оборони — є збиття цілей. Внаслідок удару по області виникли перебої з енергопостачанням, енергетики заживили всіх користувачів.

Російські окупанти атакували «Шахедами» Воскресенську громаду на Миколаївщині. Внаслідок атаки 10 людей дістали поранення, з них восьмеро — діти.

Тако атакували цивільну та енергетичну інфраструктуру Одеської області.

У ніч проти 29 березня росіяни атакували аеробалістичною ракетою «Кинджал» та 442 ударними БпЛА типу «Shahed», «Гербера», «Італмас» та безпілотниками інших типів.