У Києві знову оголошена повітряна тривога
Пройдіть до найближчого укриття.
Доповнено додатковими матеріалами
Сьогодні, 2 травня, у Києві та низці областей знову оголошена повітряна тривога.
У Повітряних силах попередили про загрозу ворожих «Шахедів».
Нагадаємо, о 9:34 в Повітряних силах повідомляли про активність ворожих безпілотників у столиці та кількох регіонах. Зокрема, група БпЛА рухалася територією Миколаївської області західним курсом. У Харкові зафіксували дрони безпосередньо над містом. Крім того, повідомлялося про загрозу застосування керованих авіабомб на Донеччині.
Зазначимо, що окупанти від ночі і до ранку обстрілюють українські міста. Всі деталі про атаку читайте у новині.
