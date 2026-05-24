У Києві знову оголошена повітряна тривога — лунають вибухи
У столиці на тлі оголошеної повітряної тривоги лунають вибухи.
Зрання, 24 травня, у Києві оголошена повітряна тривога.
Про це повідомили у КМВА.
«У Києві лунає повітряна тривога через загрозу ворожих БпЛА.
Просимо киян прямувати до укриттів та перебувати там до завершення повітряної тривоги», — йдеться у повідомленні.
Нічна атака по Києву — останні новини
У ніч проти 24 травня росіяни масовано атакували Київ балістикою та БпЛА. Падіння уламків та пошкодження зафіксовані в усіх районах міста. Одна людина загинула, ще 21 — дістала поранень. Понад 40 локацій по всьому місту зазнали ушкоджень.
Станцію метро «Лук’янівська» тимчасово закрили для пасажирів через пошкодження наземного вестибюля вибуховою хвилею, повідомили в КМДА.