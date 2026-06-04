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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
316
Час на прочитання
1 хв

У Києві знову оголошена повітряна тривога — що летить

Пройдіть до найближчого укриття.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Столиці загрожують російські безпілотники

Столиці загрожують російські безпілотники / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

У Києві вдруге від ранку лунає повітряна тривога через загрозу ворожих ударних дронів.

«Реактивні БпЛА на Київ з північного сходу», — повідомили у Повітряних силах України.

Раніше повідомлялося, що у столиці оголосили повітряну тривогу через загрозу російських дронів.

Повітряні сили повідомляли, що війська країни-агресора Росії вночі у четвер, 4 травня, атакували Україну балістичною ракетою Іскандер-М та 293 ударними БпЛА.

Уночі Росія завдала удару по Павлограду у Дніпропетровській області, спалахнула пожежа у п’ятиповерхівці.

У Бориспільському районі Київської області внаслідок атаки горів промисловий об’єкт. Також повідомлялося про вибухи у Дніпрі та Харкові.

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Дата публікації
Кількість переглядів
316
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