Столиці загрожують російські безпілотники / © Associated Press

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У Києві вдруге від ранку лунає повітряна тривога через загрозу ворожих ударних дронів.

«Реактивні БпЛА на Київ з північного сходу», — повідомили у Повітряних силах України.

Раніше повідомлялося, що у столиці оголосили повітряну тривогу через загрозу російських дронів.

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Повітряні сили повідомляли, що війська країни-агресора Росії вночі у четвер, 4 травня, атакували Україну балістичною ракетою Іскандер-М та 293 ударними БпЛА.

Уночі Росія завдала удару по Павлограду у Дніпропетровській області, спалахнула пожежа у п’ятиповерхівці.

У Бориспільському районі Київської області внаслідок атаки горів промисловий об’єкт. Також повідомлялося про вибухи у Дніпрі та Харкові.

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