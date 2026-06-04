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У Києві знову оголошена повітряна тривога — що летить
Пройдіть до найближчого укриття.
У Києві вдруге від ранку лунає повітряна тривога через загрозу ворожих ударних дронів.
«Реактивні БпЛА на Київ з північного сходу», — повідомили у Повітряних силах України.
Раніше повідомлялося, що у столиці оголосили повітряну тривогу через загрозу російських дронів.
Повітряні сили повідомляли, що війська країни-агресора Росії вночі у четвер, 4 травня, атакували Україну балістичною ракетою Іскандер-М та 293 ударними БпЛА.
Уночі Росія завдала удару по Павлограду у Дніпропетровській області, спалахнула пожежа у п’ятиповерхівці.
У Бориспільському районі Київської області внаслідок атаки горів промисловий об’єкт. Також повідомлялося про вибухи у Дніпрі та Харкові.